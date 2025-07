Se il caldo non fa altro che far venire sempre il mal di testa, ecco l’antichissimo trucco della nonna da provare: funziona davvero.

Abbiamo vissuto le ultime settimane di giugno e quelle di luglio avvolti in una morsa di caldo davvero micidiale. Le temperature sono state le più alte mai registrare in questi anni, dove nemmeno nelle ore serali scendevano oltre una cera soglia e soltanto in questi ultimi giorni si è tornati a ‘respirare’ leggermente.

Ovviamente, nonostante in molti amino il caldo, non si possono negare gli effetti negativi che spesso, l’afa e le temperature alte, tendono ad avere sul proprio corpo. Spossatezza, stanchezza, mancanza di forze, sudorazione eccessiva, sono solo alcuni dei sintomi più comuni che compaiono in estate e che spesso rendono davvero complicato fare anche le cose più semplici.

Ecco il rimedio della nonna per lenire i fastidi del mal di testa provocato dal caldo

Un altro comunissimo sintomo che si manifesta maggiormente con il caldo è il mal di testa, non si tratta della solita emicrania, ma di un dolore, spesso lancinante, che aumenta anche nel corso della giornata. Più si sentirà caldo e più il dolore incrementerà, fino a rendere tutto ancora più insopportabile.

Già sopportare il caldo non è piacevole, figuriamoci se per tutto il giorno dobbiamo combattere anche con il mal di testa, che non accenna a diminuire. In questi casi la soluzione migliore potrebbe essere quella di prendere il classico analgesico, ma è davvero l’idea giusta? Assolutamente no, perché per alleviare il mal di testa dovuto dal caldo esiste un trucco naturale da provare subito.

Spesso, dietro questa tipologia di mal di testa si nasconde una motivazione ben precisa, ovviamente legata all’afa e alla sudorazione eccessiva, ossia, la disidratazione, che porta una perdita di sali minerali, di conseguenza una vaso dilatazione ed ecco comparire la cefalea da caldo. Per evitare che questo accada, basterà:

Una caraffa d’acqua fresca (non fredda)

1 limone biologico

Foglie di menta

Un pizzico di sale marino integrale

Premere il succo di mezzo limone in acqua naturale, quindi aggiungere la menta e mescolare. Unire un pizzico molto leggero di sale, quanto basta a percepire appena il gusto salato e lasciare riposare per 5 minuti, poi bere lentamente. Questo mix antico sostiene l’idratazione cellulare e riduce il dolore.