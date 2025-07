I fan de I Cesaroni sono affranti per l’annuncio dell’addio di un celebre volto della serie tv di Canale 5.

Qualche mese fa, alla notizia del ritorno de I Cesaroni, il pubblico ha reagito con grande entusiasmo. In effetti questa produzione è stata un grande successo degli inizi 2000. Eppure qualcosa ovviamente cambierà rispetto alle prime stagioni di questa amata serie tv.

Ad esempio è noto che diversi personaggi non ci saranno, un po’ per l’evoluzione della storia e un po’ per loro scelta. Inoltre è arrivato l’annuncio dell’addio ad un volto molto amato della serie di Canale 5. Ecco di chi si tratta.

Addio al celebre volto de I Cesaroni

Sono iniziate da qualche mese le riprese della settima stagione de I Cesaroni, intitolata “I Cesaroni – Il Ritorno”. Ma un celebre volto della serie tanto amata di Canale 5 ha detto addio.

Si tratta di Micol Olivieri, nota per aver interpretato Alice Cudicini ne “I Cesaroni”. Dopo la serie tv ha recitato anche in “Distretto di polizia 5” e in “Oltre il mare”. Poi ha partecipato a Pechino Express con Niccolò Centioni, anche lui attore de “I Cesaroni”. L’ex attrice sembrerebbe aver lasciato il mondo della recitazione da tempo, quindi non prenderà parte alla settima stagione della serie tv.

Oggi è molto seguita sui social (conta quasi 1 milione di follower su Instagram) dove condivide contenuti della sua nuova vita professionale e della sua famiglia. Infatti fa l’influencer ed è mamma di due figli. Ora si sta anche reinventando, infatti ha rivelato di aver iniziato un corso per diventare insegnante di pilates, e ha motivato così la sua scelta: “Sono una donna dalle mille sorprese. Mi sono appassionata al pilates, ho deciso di fare il corso per diventare istruttrice di pilates reformer“.

Ha anche aggiunto che non è stata una scelta improvvisata perché vorrà ottenere una patente, dopo aver fatto un esame, per insegnare pilates in Italia e in Europa, che è una cosa che le piace molto. Riguardo la sua carriera attoriale, in un’intervista di qualche mese fa, aveva confessato di non aver saputo niente delle nuove riprese de I Cesaroni.

Ha poi aggiunto: “Ho lasciato la carriera attoriale 11 anni fa, ad oggi è iniziato un nuovo capitolo della mia vita da quando sono nati i miei figli, ho iniziato questo lavoro che mi piace fare e mi permette di stare con i miei figli e questa è una grande fortuna per me…non rimpiango assolutamente nulla“.

Insomma, Micol è soddisfatta della sua vita professionale e familiare e non ha rimpianti anche se non parteciperà a I Cesaroni 7.