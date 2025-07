Come eliminare tutto il calcare dal fondo del WC, usando un oggetto che ha anche l’estetista: sembra una follia, ma è un trucco che funziona davvero.

In casa, quotidianamente, sono diverse le problematiche che si dovranno affrontare per riuscire ad avere ambienti realmente puliti ed igienizzati. Uno in particolare rende le cose complicate, ed è la presenza del calcare, che, per quanto possa essere un fenomeno naturale, risulta essere piuttosto spiacevole alla vista e anche nella rimozione.

Eliminare il calcare non è mai un’impresa semplice, soprattutto se si forma in punti particolarmente difficili da raggiungere, come l’interno e il fondo del WC. All’interno di questo ambiente, infatti, il calcare tende a formarsi davvero molto rapidamente e rimuoverlo sarà necessario se si vuole evitare quella sensazione di sporco e di trascuratezza che spesso si creare quando si lascia accumulare il calcare per settimane intere.

Un solo oggetto (che usano anche le estetiste) e il calcare nel fondo del WC si elimina senza fatica

In commercio esistono tantissimi prodotti per eliminare il calcare dal WC, ma spesso, oltre ad essere anche inefficaci o a non garantire il risultato sperato, sono anche piuttosto tossici e aggressivi, pericolosi quindi anche solo maneggiarli. Ebbene, per riuscire ad eliminare tutto lo sporco, non servirò nulla di tutto questo, ma basterà un oggetto comune e che usano anche le estetiste: la pietra pomice.

La pietra pomice è un prodotto completamente naturale, si tratta di una roccia vulcanica porosa e leggera, formata dal rapido raffreddamento della lava ricca di gas. Durante il raffreddamento, i gas rimangono intrappolati creando una struttura piena di minuscole bolle d’aria. Ed è proprio questa sua particolare struttura a renderla ruvida e abrasiva. La conosciamo tutti, perché grazie proprio alle sue caratteristiche viene usata nel campo dell’estetica per eliminare calli e duroni, ma da oggi diventerà una preziosa alleata in casa.

Infatti, grazie alla sua particolare caratteristica, risulta essere molto abrasiva e al tempo stesso delicata, quindi perfetta per eliminare il calcare dal fondo del WC senza graffiarlo. Basterà semplicemente bagnare la pietra pomice e strofinare nei lati e nei punti in cui si è accumulato il calcare e già dopo pochi secondi si noterà subito la differenza. Un rimedio completamente naturale e che non necessità l’aggiunta di nessun altro prodotto chimico.