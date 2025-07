Lewis Hamilton vuole cambiare la propria storia con la Ferrari. Il pilota britannico ha preso una decisione seguendo le orme del compagno di scuderia.

La prima stagione in Ferrari di Lewis Hamilton non si può certo definire brillante, almeno fino a questo momento. L’inglese era stato accolto da entusiasmo e grandi speranze da parte dei tifosi ferraristi, visto il pedigree internazionale e soprattutto un palmarès da far venire i brividi.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 non ha però ingranato la marcia giusta. Tante le domeniche deludenti per Hamilton finora, rimasto sempre in disparte per diversi motivi. Finora da ricordare vi sono soltanto la vittoria nella Sprint Race in Cina, il podio di Miami e la rimonta (terminata al quarto posto) nel GP di Imola.

Colpa forse di una monoposto non ideale per Hamilton, che sta faticando a trovare il feeling giusto con la sua vettura. Così come alcune scelte meccaniche e strategiche che non lo hanno avvantaggiato. Ma per migliorare la situazione, il britannico ha preso una decisione intrigante, che riguarda in qualche modo anche il suo compagno di scuderia Charles Leclerc.

Ferrari, la rivelazione su Hamilton: utilizzerà lo stesso assetto di Leclerc

La novità riguardante il proseguo della stagione di Hamilton l’ha rivelata Jerome D’Ambrosio, colui che ricopre il ruolo di vice-team principal della Ferrari. Interpellato da RacingNews365, il dirigente di Maranello ha raccontato della decisione presa dal pilota inglese.

“Lewis ha deciso di adottare d’ora in avanti lo stesso assetto della monoposto di Leclerc. La soluzione per Charles ha funzionato abbastanza. C’è bisogno di equilibrio in gara e la sua vettura ha avuto un rapporto più sovrasterzante per alcune gare e questo ha funzionato. Lewis si è mosso in questa direzione, la sta facendo funzionare. Alla fine, credo che sia un aspetto del regolamento attuale, in cui vediamo un sacco di nervosismo in ingresso che i piloti devono essere in grado di gestire”.

Un cambiamento nella struttura della monoposto che, ci si augura, faccia felice anche Lewis Hamilton, seguendo l’esempio del suo compagno di team. Leclerc effettivamente ha migliorato le proprie prestazioni nelle gare domenicali di recente, finendo sempre in zona punti. L’unica macchia è l’ultimo GP di Silverstone, dove ha chiuso al 14° posto anche per errori strategici sulle gomme.

Il mondiale di Formula 1 riprenderà nel weekend del 26-27 luglio con il gran premio del Belgio, nella storia pista di Spa-Francorchamps. In quell’occasione troveremo Hamilton con un asset molto diverso, alla ricerca dell’equilibrio giusto per poter competere in zona podio.