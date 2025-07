Da Leroy Merlin è in vendita l’oggetto che regala a tutti un’estate da sogno: con 6 velocità e una garanzia di 5 anni, è davvero imperdibile.

Nei negozi Leroy Merlin ogni giorno tante persone trovano attrezzi per il fai da te, utensili, arredo bagno, vernici, sedie e tavoli da giardino e strumenti di ogni tipo. Insomma, è davvero un punto di riferimento per quanti amino il bricolage, la falegnameria e non solo.

Attualmente è in vendita anche un prodotto irrinunciabile per vivere un’estate da sogno: con 6 velocità e una garanzia di 5 anni, è davvero il lusso che tutti possono concedersi. Ecco cos’è e a cosa serve.

Il prodotto di Leroy Merlin per un’estate da sogno

Da Leroy Merlin è in vendita l’oggetto irrinunciabile quando fa caldo, uno dei pochi che riesca a regalare un’estate da sogno, viste le sue peculiarità. Si tratta infatti di un ventilatore a 6 velocità e con una garanzia di 5 anni.

Non è un ventilatore qualsiasi ma IL ventilatore da soffitto, in grado di portare refrigerio in casa in questa estate dalle temperature roventi. Il suo nome è ventilatore da soffitto Diamond INSPIRE con pale invisibili in ABS e luce LED dimmerabile, dal diametro di 60 cm.

È perfetto se posizionato in stanze di medie dimensioni, da 13 a 20 mq perché permette di raffrescarle bene grazie alla possibilità di scegliere una delle 6 velocità con il telecomando a radiofrequenza per il controllo a distanza. Con classe energetica è D, la sua temperatura colore è regolabile da 2700 a 6500 K, per avere sempre la giusta illuminazione per ogni momento della giornata.

Il motore DC garantisce un funzionamento silenzioso e duraturo. Inoltre questo ventilatore è dotato di classe di protezione IP20 e di un dispositivo di sicurezza per evitare surriscaldamenti. È dunque un accessorio imprescindibile in casa per un’estate da sogno perché ha pale silenziose ed è potente, viste le 6 velocità. È anche elegante in molti contesti vista la luce dimmerabile, e si può abbinare ad una casa dallo stile più rustico ma anche ad una più moderna, perché ha un design molto semplice e discreto.

Tuttavia non è compatibile con i prodotti connessi, con gli assistenti vocali, con le app e con i box domotici. Il suo prezzo è di 129,90 euro e si può acquistare nei negozi Leroy Merlin o sul sito per riceverlo direttamente a casa.