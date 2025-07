Gres porcellanato pulito e senza aloni? Ecco il metodo perfetto per averlo lucido, pulito e senza macchia: così splendente che ci si potrà specchiare.

Il gres porcellanato è un tipo di piastrella in ceramica molto resistente e compatta, ottenuta da una miscela di argille, sabbie e altri materiali naturali che viene pressata e cotta ad altissime temperature (oltre 1200°C). Il termine “grès” deriva dal francese e indica la sua struttura vetrificata, non porosa e simile alla pietra.

Il gres porcellanato sembra essere una delle tendenze più in voga in questi ultimi anni. Non è solo bello da vedere grazie alle sua particolare brillantezza che conferisce una maggiore luminosità agli ambienti, ma il gres viene scelto anche per altre caratteristiche, come ad esempio: l’altissima resistenza all’usura, agli urti e al calpestio, l’impermeabilità, infatti è capace di assorbire pochissima acqua, resiste al gelo e agli sbalzi termici.

Come lavare a dovere il gres porcellanato per non ritrovarlo pieno di aloni

Un altro aspetto importante dei pavimenti in gres è che risultano essere particolarmente facili da pulire. Tuttavia, ciò non vuol dire che non ci saranno complicanze o che si potrà usare tutto quello che ci pare. Anche in questo caso, infatti, oltre ad usare i prodotti giusti, bisognerà fare molta attenzione a non lasciare aloni, che potranno rendere il pavimento sporco e privo di lucentezza.

Piuttosto che continuare ad usare prodotti che magari risultano costosi e anche aggressivi, è bene sapere che per lavare il gres esiste un rimedio casalingo che permetterà di ottenerlo perfettamente pulito, igienizzato e senza aloni. Non servirà altro che: acqua calda, sapone neutro o di Marsiglia, alcol denaturato e gocce di olio essenziale a piacere.

Il procedimento è semplicissimo, basterà semplicemente preparare un secchio con acqua calda, aggiungere l’alcol e il sapone e infine poche gocce di olio essenziale che aiuteranno a dare una profumazione maggiore. Una volta preparato il mix, lavare il pavimento come si fa di solito, avendo però l’accortezza di eseguire dei movimenti ad ‘S‘, questo passaggio aiuterà a stendere in modo uniforme la miscela, evitando così aloni. Ed ecco che finalmente, senza usare alcun prodotto aggressivo e senza fatica, gli aloni non saranno più un problema e il pavimento sarà cos lucido, che ci si potrà anche specchiare.