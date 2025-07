Da Lidl con poco più di 3 euro si può trasformare la propria casa in un’oasi di relax. Ecco il prodotto che sta andando a ruba.

Quando si tratta di fare la spesa di qualità ma spendendo poco in tanti sanno che la scelta migliore è la Lidl. Con punti vendita in tutta Italia e in diverse parti d’Europa, qui si possono trovare prodotti alimentare, per l’igiene della casa e della persona a prezzi competitivi.

Periodicamente ci sono anche attrezzi, elettrodomestici, utensili per la cucina, giocattoli e molto altro. Ed è per questo che tante persone amano fare la spesa qui. Di recente, poi, ci sono file infinite per un prodotto che, con poco più di 3 euro, permette di trasformare la propria casa in un’oasi di relax. Ecco di quale si tratta.

Il prodotto Lidl a poco più di 3 euro per trasformare la casa in un’oasi di relax

Trasformare la propria casa in un’oasi di relax, elegante e confortevole è il sogno di molti e non serve spendere tanti soldi in arredi e accessori costosi. Da Lidl è in vendita l’idea perfetta che, con poco più di 3 euro, permette di realizzare questo desiderio.

Stano andando a ruba infatti le piante di Lidl a partire da 3,99 euro. Ce ne sono per tutti i gusti e possono essere posizionate in salotto, in cucina, in balcone, per portare un tocco di verde e di eleganza in qualsiasi ambiente della propria abitazione. Ad esempio la pianta di lavanda, dal profumo inebriante e dalle proprietà rilassanti, costa 3,99 euro.

È una pianta perfetta anche per chi non ha il pollice verde e che raggiunge i 20 centimetri di altezza. Sempre a 3,99 euro c’è il Cactus mix, un assortimento di piccole piante succulente che non richiedono tanta acqua. Il vaso è da 12 cm e le altezze variano da 17 a 22 cm. Queste piccole piantine sono perfette per creare un’oasi di tranquillità su mensole o scrivanie.

Allo stesso prezzo anche la Calathea, con delle foglie molto decorative e disponibile in due varietà: la Calathea Burle Marxii e la Calathea Rosea Picta Medallion. A 5,99 euro invece si può acquistare il Mini giardino con Crassula ed Echeveria in un vaso di vetro elegante. Con i suoi 10 cm di altezza è ideale anche per decorare gli spazi più piccoli.

Invece a 7,49 si trovano piante verdi più imponenti come il Ficus microcarpa Ginseng, la Pachira aquatica e la Sansevieria, mentre a 3,49 euro le piante pensili (Chlorophytum, Nephrolepis, Hedera Helix).