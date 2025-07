Parole e musica di Federica Pellegrini, che torna a confessarsi sulla sua carriera e su quello che ha deciso di fare dopo l’addio alle vasche.

Da qualche anno a questa parte il mondo del nuoto italiano è sicuramente un pochino più povero. Nonostante vi siano tanti talenti che sono in grado di portare in alto questo sport a livello mondiale, si sente la mancanza di una dominatrice delle vasche, iconica e vincente come Federica Pellegrini.

Enfante prodige fin da giovanissima età, una sportiva con tutte le caratteristiche ideali per essere vincente. Fisico scultoreo, eleganza unica in acqua e fuori, grande voglia di primeggiare anche nelle competizioni meno gloriose. Insomma, una vera e propria regina, non a caso Federica è stata soprannominata fin da giovane la Divina.

Non manca occasione per la Pellegrini, oggi rimasta in contatto con gli sport acquatici solo tramite l’academy fondata col marito Matteo Giunta, di raccontare la sua esperienza durante la trionfale carriera da nuotatrice ad alto livello. La campionessa olimpica è infatti stata ospite del nuovo programma Sky di Federico Buffa, dedicato ai migliori atleti del nostro sport.

Come è cambiata Federica Pellegrini dopo il nuoto: la confessione inaspettata

Nella chiacchierata con Buffa, fuoriesce una versione di Federica Pellegrini piuttosto inedita. La campionessa del nuoto mondiale ha fatto intendere di essere una persona molto diversa rispetto al tempo in cui gareggiava quasi quotidianamente. L’obiettivo del trionfo ed il tanto lavoro fatto per raggiungerlo hanno condizionato il suo carattere.

Addirittura c’è chi ha definito Fede una ragazza antipatica e poco socievole, anche con i colleghi. Ma la replica non si è fatta attendere: “Se sono antipatica? Molti non capiscono che finché sei un atleta, con una voglia di vincere di natura compulsiva ossessiva pura, e stai competendo al più alto livello mondiale, non hai il tempo per essere simpatico. Però prendimi da dieci giorni dopo che ho smesso e vedrai un’altra me”.

Citando Kobe Bryant, che ha utilizzato parole molto simili su sé stesso in passato, la Pellegrini fa intendere come una volta che ha smesso con il nuoto ha mostrato la sua reale personalità, più divertente, rilassata ed alla mano. Niente a che vedere con il periodo delle competizioni, in cui il suo solo scopo era vincere e battere ogni concorrenza.

“Io ho cambiato il mio approccio con il mondo il giorno dopo che ho smesso di nuotare. Volevo essere la prima donna nel mio sport a fare cose riservate fino a quel momento soltanto agli uomini e questo è stato per me uno stimolo incredibile. Soprattutto nei primi anni della mia carriera, ho sempre avuto una personalità molto divisa” – ha aggiunto la Pellegrini, che non cambierebbe comunque nulla di ciò che ha fatto e raggiunto.