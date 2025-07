C’è un trucco molto furbo per risparmiare sulle bollette se si ha l’abitudine di fare la doccia tutti i giorni. Ecco come fare.

In estate, si sa, si ha la tendenza a fare la doccia più volte al giorno per cercare un po’ di refrigerio e per togliere il sudore. Tuttavia questa abitudine può far spendere molti soldi, se non si adottano delle strategie per ridurre l’impatto economico e ambientale.

Per questo c’è un trucco per risparmiare sulle bollette se si fa la doccia tutti i giorni in estate, riducendo il consumo di acqua. Ecco come fare.

Il trucco per risparmiare sulle bollette se si fa la doccia tutti i giorni

In estate fare la doccia più volte al giorno è una necessità per sentirsi più freschi e per togliere il sudore. Certo, questa tendenza può far consumare non poco ed incidere dunque sulle bollette. Per questo è bene essere responsabili quando ci si lava, al fine appunto di risparmiare.

Per risparmiare se ci si fa la doccia tutti i giorni ed evitare gli sprechi, senza compromettere la qualità della doccia, si può installare un soffione della doccia a basso flusso. Questo è un modello per limitare la quantità dell’acqua erogata, mantenendo comunque una buona pressione. Questo semplice accorgimento permette di ridurre fino al 60% i consumi.

Si tratta di una soluzione economica e alla portata di tutti che permette di ottimizzare il risparmio dell’acqua. Può essere utile anche installare dei temporizzatori per doccia, che emettono un segnale rumoroso dopo un certo numero di minuti; alcuni modelli interrompono del tutto il flusso di acqua. Per ridurre gli sprechi, poi, è essenziale chiudere il rubinetto mentre ci si insapona o ci si lava i denti.

Inoltre bisogna tenere sotto controllo le eventuali perdite: anche una sola goccia al secondo può trasformarsi in tanti litri persi ogni anno. Infine, bisognerebbe procedere all’installazione di riduttori di flusso, dei dispositivi da applicare a rubinetti e soffioni per consumare in maniera ancora più responsabile l’acqua. Questi sono tutti accorgimenti per avere un’esperienza di doccia di qualità ma risparmiando sul consumo di acqua.

Ci si potrà fare in estate anche più di una doccia ma sempre sapendo di non consumare (e sprecare) tanta acqua e di non impattare troppo sull’ambiente e sulle bollette.