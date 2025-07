La Lazio punta il colpaccio per l’estate a parametro zero. Un’ex stella del Real Madrid alla corte di Maurizio Sarri.

Ancora tutta da chiarire la posizione della Lazio in questo calciomercato estivo. Al momento la squadra di Maurizio Sarri è bloccata, perché la Covisoc ha riscontrato delle irregolarità e dei parametri sballati nell’indice di liquidità del club. Senza andare nel dettaglio, la Lazio non potrà effettuare acquisti in estate finché tale situazione non verrà sistemata.

Ecco perché i biancocelesti non hanno ancora effettuato trattative concrete per migliorare la propria rosa. In attesa di un aumento di capitale da parte del patron Claudio Lotito, che ha sempre ammesso come i conti della Lazio siano a posto, si parla comunque di calciatori che potrebbero andare a rinforzare la squadra biancoceleste, ove vi fosse la possibilità concreta di operare.

L’ultima idea è un colpo a parametro zero, dunque senza alcun esborso economico per il cartellino del calciatore in questione. Una pazza idea che farebbe felice mister Sarri, visto che l’obiettivo riguarda un ex veterano del Real Madrid, con un ricco palmarès in bacheca e tanta esperienza internazionale.

Lazio, occhi su Lucas Vazquez: colpo a parametro zero per Sarri

L’idea per la Lazio è quella di provare a convincere Lucas Vazquez a diventare un nuovo calciatore biancoceleste. Chi conosce bene il calcio internazionale sa che si tratta di un ex punto fermo del Real, esterno destro capace di giocare sia da terzino che da esterno d’attacco.

Vazquez ha terminato la sua avventura nel Madrid al termine della scorsa stagione ed attualmente è un calciatore svincolato. Nelle ultime settimane si è parlato di varie proposte, tra cui anche quella del Milan per continuare nel calcio che conta, oltre alle ipotesi di club sauditi e statunitensi. La Lazio potrebbe essere la soluzione ideale per lo spagnolo.

Dopo 10 anni trascorsi come perno del Real Madrid, con ben 23 trofei portati a casa, Vazquez ha voglia di una nuova avventura, anche lontano dalla Spagna. Il classe ’91 potrebbe essere un colpo in stile Pedro per la Lazio, ovvero un elemento dal pedigree vincente, dalla grande esperienza e dalla qualità assoluta per rendere la rosa di Sarri ancora più competitiva.

Il tutto ovviamente dipenderà dalla possibilità del club di Lotito di inserire nuovi calciatori in rosa; una situazione magari da sbloccare con la cessione di almeno un paio di elementi di pregio. Vazquez nel modulo 4-3-3 di Sarri potrebbe agire o come terzino destro titolare di spinta oppure tornando alle origini come ala destra pura.