È arrivata una svolta storica per chi è abituato a volare in aereo: è cambiata una norma per i viaggiatori, che occorre conoscere.

Sono tante le persone che ogni anno prendono almeno un volo aereo per raggiungere una destinazione italiana o all’estero, per incontrare i propri familiari oppure per tornare a casa. Si sa, le regole delle compagnie aeree sono spesso molto stringenti e, anzi, il personale aereo è spesso intransigente.

Fra tutte le regole da conoscere, anche su ciò che si può o non può portare a bordo, si inquadra però una novità che i viaggiatori aerei dovrebbero conoscere. Ecco cosa è stato eliminato per sempre.

Cambiamenti importanti per i viaggi in aereo

C’è una notizia molto interessante per chi è abituato a volare in aereo: in Europa sta per essere eliminato il limite di 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano. Questa è una svolta storica perché fino ad ora siamo stati abituati a mettere in un sacchetto ermetico flaconi di liquidi da massimo 100 ml.

Pare invece che presto verranno messi in aeroporto dei macchinari che ai controlli di sicurezza renderanno più veloci i controlli, permettendo così di portare nel bagaglio a mano bottiglie e flaconi senza limiti di quantità o dimensioni. In questo modo verrebbe meno la norma, entrata in vigore nel 2006 a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001, del limite di 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano.

Per ora si attende solo l’autorizzazione ufficiale da parte dell’Ecac (Conferenza europea dell’aviazione civile) per l’utilizzo di nuovi scanner di ultima generazione, in grado di distinguere i liquidi pericolosi. Questi scanner, modello Hi-Scan 6040 CTiX, prodotti dall’azienda britannica Smiths Detection, riescono ad analizzare con estrema precisione il contenuto di una valigia, senza bisogno di aprirla.

Sono stati installati nel 2024 in vari aeroporti in via sperimentale ma la Commissione europea ha deciso di sospendere la sperimentazione a partire dal 1° settembre 2024 perché l’algoritmo non era ritenuto troppo efficace nel rilevare esplosivi o altri rischi. Ora sembra che siano perfetti e che possano entrare in funzione, cambiando così la regola dei liquidi nel bagaglio a mano.

Con i nuovi scanner, che dovrebbero essere attivati nei principali aeroporti italiani ( Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Roma Fiumicino, Torino, Bologna e Catania), il limite di 100 ml per i liquidi potrebbe essere tolto. Per il momento, però, non c’è una data ufficiale per l’approvazione definitiva da parte di ENAC, quindi bisognerà attendere ulteriori conferme prima che la novità entri in atto.