Gli utenti che sono abituati ad usare Netflix sono stati travolti da una pessima notizia che ha suscitato la loro rabbia. Ecco a cosa dovranno dire addio.

Netflix è una delle piattaforme di streaming più amate e usate al mondo. Sono tantissimi gli abbonati che ogni giorno seguono film, serie tv, documentari, programmi di intrattenimento e cartoni animati sulla piattaforma. Ogni giorno e ogni mese sono diverse le uscite così come anche le stagioni successive di tante serie tv che sono diventati dei veri fenomeni cult.

Periodicamente, però, dal catalogo Netflix vengono cancellati dei contenuti e questo ovviamente genera non poca rabbia fra gli utenti. Ma questa volta è successo qualcosa di ancora più triste per gli utenti. Ecco a cosa dovranno dire addio.

A cosa dovranno dire addio gli utenti di Netflix

Qualche giorno fa, il 24 luglio 2025 per la precisione, è venuto a mancare Hulk Hogan, pseudonimo di Terrence Gene Bollea, per arresto cardiaco avuto nella sua casa a Clearwater, in Florida. Per molti utenti Netflix questa è stata l’occasione di ripensare ad un film che era stato annunciato dalla piattaforma ma che di fatto non è mai stato rilasciato.

Si trattava appunto di un film Netflix con Chris Hemsworth nei panni di Hulk Hogan. In molti si sono chiesti quale fosse la ragione del passo indietro di Netflix. In realtà, a dare la sua versione dei fatti è stato proprio l’amato wrestler e attore statunitense durante un’ospitata in un podcast di qualche tempo fa.

Le sue parole sono state: “Hanno un po’ ‘saltato un passaggio’ nel contratto. C’era un pagamento che non è stato effettuato al momento giusto.” Dunque si può dire che il problema sia stato “burocratico” anche perché Hulk Hogan si era detto entusiasta del progetto e della sceneggiatura.

All’epoca del podcast disse: “La sceneggiatura era straordinaria. Scott Silver, che ha scritto lo script di Joker, The Wolf of Wall Street e molti altri film, ha detto: ‘È la cosa migliore che abbia mai scritto’. […] Ho passato circa tre anni con questo sceneggiatore a rivedere e perfezionare. Quando l’ho letta, era davvero, davvero cupa, credo sia questa la parola giusta. Ma probabilmente era esattamente ciò che il pubblico voleva vedere.“

Una sceneggiatura cupa ma che piaceva molto all’attore e, secondo lui, sarebbe piaciuta anche al pubblico. Tuttavia per il momento pare che Netflix abbia abbandonato il progetto. Chissà se in futuro si tornerà a parlare di questo film con Chris Hemsworth.