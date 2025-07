La Rai ha preso una decisione irrevocabile che riguarda l’amata fiction Don Matteo. Ecco cosa succederà.

Don Matteo è una delle fiction Rai più amate della Rai. La prima stagione andò in onda nel 2000 e ancora oggi, per i fan, è come se fosse il primo giorno, anche se non vede più come protagonista Terence Hill ma Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Il pubblico è comunque molto affezionato alle storie, i misteri e gli amori che nascono in questa serie.

Tuttavia, anche se i telespettatori non sono pronti, c’è una terribile notizia per molti di loro perché la Rai ha preso una decisione irrevocabile che nessuno si aspettava. Ecco cosa è stato deciso.

La decisione irrevocabile su Don Matteo

La Rai ha preso una decisione irrevocabile su Don Matteo, che non piacerà a molti telespettatori. Infatti giovedì 24 luglio andrà in onda la decima e ultima puntata di Don Matteo 13 con Raoul Bova.

Non solo ma interverranno diverse modifiche nel palinsesto Rai per la settimana dal 21 al 27 luglio nella fascia del prime time. Lunedì 21 luglio verrà trasmessa la nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, con protagonista Alberto Angela. Martedì 22 e mercoledì 23 luglio, invece, saranno messi in onda i film Sister Act, a partire dalle 21:35.

Venerdì 25 luglio, sempre su Rai 1, andrà in onda la replica del concerto evento da Piazza del Plebiscito Gigi – Uno come te, trasmesso per la prima volta lo scorso anno. Durante la serata il cantante si esibirà insieme ad altri big della musica italiana come Elodie ed Annalisa. A proposito di Gigi D’Alessio, dirà addio alla Rai e quindi al suo ruolo di giudice in The Voice Kids e Senior perché ha firmato un contratto in esclusiva con Mediaset che prevede la conduzione di un nuovo show musicale in 3 puntate con l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada.

Probabilmente, poi, il cantante napoletano prenderà parte anche ad altri programmi Mediaset. Sabato 26 luglio invece andrà in onda la replica dello show Dalla strada al palco condotto da Nek e Bianca Guaccero, mentre domenica 27 luglio sarà la volta della replica di Imma Tataranni 2 con Vanessa Scalera, che si scontrerà nuovamente con la soap turca La notte nel cuore trasmessa su Canale 5.

Insomma, durante quest’estate il palinsesto Rai ha visto diversi cambiamenti e, anche se il pubblico ne sarà triste, giovedì 24 luglio andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo.