Rischio grosso per Novak Djokovic, atteso dai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista serbo potrebbe dover affrontare un ostacolo imprevisto.

Inizia ad entrare nella fase caldissima il torneo di Wimbledon, la competizione internazionale di tennis più attesa e seguita al mondo. Un evento tradizionale ed iconico, sia per i suoi campi in erba ormai rinomati, sia per l’abbigliamento total white che viene imposto da regolamento.

Non poteva non essere tra i protagonisti di questa manifestazione colui che ha già portato a casa in carriera 7 volte il trofeo di Wimbledon. Vale a dire Novak Djokovic, il veterano del tennis internazionale, un fuoriclasse che a 38 anni compiuti si è messo in forma top per puntare alla finalissima. Un traguardo non così lontano, visto l’ottimo percorso finora del serbo.

Nole nelle ultime partite ha superato avversari ostici e ben più giovani di lui, come l’inglese Evans, il connazionale Kecmanovic e soprattutto l’australiano De Minaur, battuto in rimonta dopo un inizio molto delicato. Le possibilità di rivedere Djokovic in finale sull’erba londinese sono alte, anche se il suo rivale Carlos Alcaraz lo ha messo palesemente in guardia.

Alcaraz avverte Djokovic ed esalta il tennis di Cobolli: “Partita tutta da vedere”

Dall’altro lato del tabellone c’è un Carlos Alcaraz dominante, sempre fresco come una rosa e tirato a lucido. L’intenzione dello spagnolo è di bissare il trionfo a Wimbledon del 2024 e ad oggi appare come il favorito assoluto, soprattutto dopo essersi sbarazzato ai quarti di finale di Cameron Norrie in tre set.

Dopo questa vittoria, il talento di Murcia ha voluto parlare in conferenza stampa dei suoi prossimi avversari, ponendo l’accento su Djokovic e sul prossimo impegno del serbo. Il quale dovrà affrontare il nostro Flavio Cobolli, una delle grandi sorprese di questa edizione di Wimbledon.

“La prima settimana di Djokovic è stata spettacolare – ha ammesso Alcaraz – La gente a priori lo dà per favorito perché sfida Cobolli che è giovane e ha un ranking meno importante. Ma io ad esempio mi sono allenato con Cobolli a inizio settimana e sta mostrando un livello di tennis allucinante. Sarà una partita tutta da vedere. Domani che ho il giorno di riposo mi metto comodo in divano e da buon appassionato di tennis mi godrò la partita”.

Dunque Alcaraz avverte Djokovic di non sottovalutare l’exploit di Cobolli, attualmente salito al numero 19 del ranking ATP. Il giovane tennista romano effettivamente ha mostrato continuità e resistenza nelle ultime sfide e vorrà continuare il sogno al cospetto di un gigante del tennis degli ultimi decenni.