Cominciano a circolare notizie ed informazioni, tutte da verificare, su quando Novak Djokovic deciderà di concludere la sua carriera.

A 38 anni è ancora uno dei favoriti per trionfare sull’erba di Wimbledon. Ciò significa che la nomea e la qualità tennistica di Novak Djokovic è ancora oggi indiscutibile. Il campione serbo ha attraversato qualche momento di magra, in cui era apparso anche demotivato e non più in condizione per reggere i tornei ad alto livello.

Invece con la sua solita professionalità esemplare Nole si è rimesso in carreggiata, tirato a lucido per Wimbledon. Un torneo dove ha già trionfato sette volte nella sua carriera e, perché no, ora è pronto a sognare l’ottavo successo. Il suo percorso verso le semifinali sembra in teoria spianato, visto che le eliminazioni di rivali agguerriti come Draper e Bublik potrebbero agevolarlo.

Oggi è il giorno del duello, valido per il terzo turno, con il connazionale Kecmanovic. Grande attesa dunque per Djokovic, che nel frattempo ha continuato a rimandare ogni decisione sul futuro della sua carriera, ammettendo nei giorni scorsi di voler ancora giocare e di non sentirsi pronto per il ritiro, un passo che segnerà certamente la fine di un’era.

McEnroe scommette: “Ecco quando Djokovic deciderà di ritirarsi”

Dunque il ritiro di Novak Djokovic è un argomento che tiene sempre banco nel mondo del tennis, anche se il serbo non ha mai voluto parlare in maniera concreta e diretta delle sue future decisioni. Finché si sente motivato, Nole vuole continuare a dare il massimo sui campi di tutto il mondo.

In una chiacchierata alla BBC, c’ha pensato una vecchia leggenda del tennis a parlare di questa situazione. Ovvero John McEnroe, straordinario tennista statunitense che per temperamento e per carattere un tantino irascibile ha sicuramente qualcosa in comune con Djokovic.

McEnroe ha voluto provare ad indovinare il momento in cui Djokovic deciderà di abbandonare palline e racchetta e dedicarsi ad altro: “Sono sicuro che smetterà nel momento in cui avrà la certezza interiore di non poter più vincere un titolo del Grande Slam. Mi sembra la risposta più plausibile. Non è facile per lui avere ancora motivazioni, ha infranto praticamente tutti i record e i suoi più grandi rivali si sono già ritirati. Ha detto più volte che non gli interessa più inseguire la prima posizione del ranking ATP, quindi se dovesse conquistare un altro Slam potrebbe essere il momento giusto per dire basta” .

Dunque ancora uno Slam e poi addio al tennis che conta. Potrebbe essere questo il reale piano di Djokovic per chiudere la sua lunga e strepitosa carriera in grande stile. E chissà che dopo Wimbledon non si concretizzi il desiderio dell’ex numero uno al mondo.