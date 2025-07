Per un benessere fisico e mentale il decluttering emozionale può fare la reale differenza: quando rimettere in ordine ti cambia il modo di vivere.

La parola decluterring ormai è entrato a far parte da tempo delle nostre vite. Si tratta di un ‘sistema’ adottato per mettere in ordine in casa e per sbarazzarsi di ciò che non serve. Nel momento in cui si decide di sistemare un ambiente o un angolo di casa, si andrà a dividere ciò che serve ancora, ciò che non utilizziamo più e che di conseguenza andrà gettato via e ciò che invece potrà essere donato.

Se eseguito in modo corretto, il decluterring diventa un metodo davvero molto utile in casa e che migliora decisamente l’ambiente domestico. Piuttosto che passare ore ed ore a riordinare, basterà davvero poco per riuscire a capire cosa conservare e cosa no.

Decluttering emozionale, di cosa si tratta e perché può cambiare davvero la vita

Tuttavia, il decluttering può assumere anche un altro aspetto, mirato principalmente a migliorare la qualità della vita. In questo caso specifico, andremo a parlare di decluttering emozionale e di come il suo utilizzo renderà diverse le giornate.

Abbiamo capito che il decluttering, nella versione classica aiuta a sbarazzarsi del superfluo e di tutto ciò che in realtà non serve, e se questo sistema lo andassimo ad applicare anche nella vita di tutti i giorni e sul nostro stato d’animo? Ecco, in questo caso si parlerà di decluttering emozionale e farà la netta differenza.

Il decluttering emozionale è il processo di “fare ordine” dentro di sé, liberandosi da emozioni, pensieri e legami che non servono più, che bloccano o appesantiscono la crescita personale. È un po’ come fare pulizia in casa, ma a livello interiore. In cosa consiste esattamente?

Liberarsi da emozioni negative come rancore, senso di colpa, invidia, rabbia non espressa Rivedere relazioni tossiche o non più sane Lasciare andare ricordi dolorosi che ancora influenzano il presente Smettere di rimuginare su ciò che non si può cambiare Riconoscere e accettare le proprie emozioni invece di reprimerle.

In tutto questo si potrà associare anche il decluttering in casa, liberandosi di tutto ciò che evoca brutti pensieri, che ci fa vivere uno stato d’animo negativo e che ci condiziona ad avere pensieri non sereni. Un cambiamento importante, che farà sicuramente vivere meglio.