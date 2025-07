La Roma potrebbe regalare a Gasperini un suo vecchio pupillo, con una operazione anche piuttosto bassa a livello economico.

Ancora deve spiccare il volo il calciomercato in entrata della Roma. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini è al lavoro a Trigoria per rimettersi subito in sesto, ma dalle trattative in entrata finora non è arrivato ancora nulla di concreto, segno di come si stia agendo sotto traccia e senza troppa frenesia.

I giallorossi si sono prima concentrati sulla cessione di alcuni esuberi, come per esempio Abraham o Paredes, che hanno consentito anche di attuare plusvalenze. Mentre in questi giorni il direttore sportivo Frederic Massara si sta adoperando il più possibile per portare in giallorosso i primi rinforzi. La priorità in questo momento è regalare a Gasperini un centrocampista tuttofare.

Al momento l’obiettivo numero uno sembra essere il colombiano Richard Rios, per il quale si sta sviluppando una vera e propria telenovela. La Roma è fiduciosa di ottenere il sì definitivo del centrocampista classe 2000, ma in caso di accordi non trovati, i giallorossi potrebbero puntare su un altro tipo di mediano, un fedelissimo del Gasp che dopo Bergamo ritroverebbe volentieri anche nella capitale.

Roma, se salta Rios può arrivare il pupillo di Gasperini: spunta l’idea De Roon

L’operazione Rios rischia di essere lunga e costosa per la Roma, che invece vuole affrettarsi a portare a Trigoria un centrocampista di buon livello. Ecco perché si sta pensando anche a piani alternativi, come quello che porta al franco-marocchino Neil El Aynaoui del Lens, anche lui profilo però non così economico.

L’ultima pazza idea potrebbe come detto accontentare Gasperini in tutto e per tutto. La Roma sarebbe disposta a fare un tentativo per il suo generalissimo all’Atalanta: l’olandese Marten de Roon, mediano e jolly della Dea, che ormai da diversi anni è un fulcro assoluto della formazione nerazzurra.

Il contratto di De Roon scadrà il 30 giugno 2026 e difficilmente ci sarà tempo e spazio per un rinnovo. A 34 anni potrebbe arrivare per l’olandese l’occasione di giocare in una piazza ancora più ambiziosa di quella bergamasca. La chiamata di Gasperini sarebbe propedeutica per l’ingaggio dell’ex Heerenveen, il quale costerebbe solo 5 milioni di euro per il cartellino.

Allo stesso tempo la Roma, prima di ripiegare sulla soluzione De Roon, dovrà valutare tutte le piste idonee, visto che nel progetto tecnico non è previsto l’acquisto di calciatori over 30. Ma per un fedelissimo di Gasperini potrebbe essere fatta un’eccezione, visto che per caratteristiche rispecchia anche tutto ciò che serve ai giallorossi in mezzo al campo: dinamismo, tecnica, leadership e carattere.