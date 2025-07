Offerta imperdibile da Lidl: dopo settimane ritorna a gran richiesta l’immancabile accessorio da cucina, andrà sicuramente a ruba!

Lidl è una catena di supermercati di origine tedesca, specializzata nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari a prezzi competitivi. Fa parte del gruppo Schwarz, uno dei più grandi gruppi della grande distribuzione in Europa. La sua clientela sempre più vasta, approfitta delle offerte settimanali per poter acquistare tantissimi prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Grazie alle incredibili offerte del volantino, ogni settimana Lidl offre una vastissima scelta tra prodotti di genere alimentare e non. Ebbene, con il nuovo volantino è finalmente possibile riacquistare l’immancabile accessorio da cucina ad un prezzo ancora più basso. E, come ogni volta, anche in questi giorni andrà sicuramente a ruba.

Solo da Lidl si potrà acquistare l’immancabile accessorio da cucina ad un prezzo mai visto prima

Non è di certo la prima volta che da Lidl si riescono ad acquistare anche piccoli elettrodomestici a prezzi davvero vantaggiosi. Basti pensare alle file chilometriche fatte per poter acquistare il mitico robot da cucina multifunzione, o anche la lavapavimenti senza file. Ebbene, dopo tanto attendere, dalla settimana prossima ritorna in tutti i punti vendita l’immancabile friggitrice ad aria calda della Silvercrest.

Dal 24 luglio e fino ad esaurimento scorte si potrà acquistare a soli 39,99 euro la bellissima friggitrice ad aria della Silvercrest. L’immancabile accessorio da cucina che ha conquistato tutti già nelle volte precedenti e che questa volta è pronto ad arrivare al cuore di altri. Si tratta di un accessorio perfetto per friggere, grigliare, cuocere al forno e cuocere a fuoco lento. La friggitrice è dotata di un display touch LED con 8 programmi preimpostati.

C’è ovviamente anche la possibilità dell’impostazione manuale della temperatura che va da 80 °C a 200 °C. Dotata anche di un del timer 0–60 minuti. Ha una capacità massima di 2,4 L e una potenza di 1400 W. Insomma si tratta davvero di un piccolo gioiellino che in cucina non può di certo mancare e che permetterà la preparazione di numerose ricette, senza dover aggiungere ulteriori grassi e riducendo notevolmente il tempo di cottura. Quindi non resta che correre subito nel punto vendita più vicino, perché, come spesso capita, potrebbe terminare subito.