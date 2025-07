Gli esperti consigliano di bere abbastanza acqua ogni giorno ma cosa succede se se ne beve troppa? Ecco i rischi che si corrono.

Gli esperti suggeriscono di bere almeno due litri di acqua ogni giorno e questo consiglio è ancora più importante in estate, soprattutto per anziani, bambini e soggetti più vulnerabili. Tuttavia, se è vero che è rischioso bere poco, per il rischio di disidratazione, lo è anche il contrario.

I medici gettano l’allarme perché la salute può essere a rischio anche se si beve troppa acqua. Ecco cosa può succedere.

I rischi di bere troppa acqua

In estate si consiglia di bere almeno 2 litri di acqua al giorno per reintegrare i liquidi ed i minerali che si perdono maggiormente con il sudore e le alte temperature. Però bisogna fare attenzione a non eccedere: anche troppa acqua può essere rischiosa, specie per i reni.

Si parla infatti di iperidratazione che si verifica quando l’organismo assorbe più acqua di quanta non ne perda. Però le persone che possono sviluppare iperidratazione, in genere presentano qualche patologia che può ridurre la capacità dell’organismo di espellere l’acqua o che aumenta la tendenza dell’organismo a trattenere acqua. Anche gli atleti possono sviluppare questa condizione perché bevono molto.

L’iperidratazione è pericolosa perché, quando si beve molto, i reni filtrano dal sangue l’urea, un liquido che contiene acqua e sostanze di rifiuto, che viene eliminata con l’urina. I reni però possono elaborare solo 800-1.000 ml di acqua all’ora. Se si beve tanta acqua velocemente, questi organi non riescono a filtrare le sostanze in eccesso ma finiscono all’interno delle cellule del corpo, che tendono a gonfiarsi a causa dell’eccesso di acqua.

Molte cellule riescono a gestire questa abbondanza di acqua ma alcune parti del corpo, che non hanno elasticità, come il cranio (in cui c’è il cervello), non riescono. Proprio per questo motivo le cellule cerebrali sono particolarmente sensibili all’iperidratazione e alla riduzione dei livelli di sodio nel sangue, e possono sopraggiungere sintomi come vomito e difficoltà di equilibrio.

Dunque bisogna garantire al corpo la giusta idratazione, vale a dire bere 2,2,5 litri di acqua al giorno (si possono anche bere the, infusi, centrifugati, succhi), e non eccedere. Ci sono alcuni consigli per berne il giusto quantitativo ogni giorno: