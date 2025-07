Da Ikea è in vendita l’oggetto che rivoluziona le cene estive e semplifica il lavoro in cucina: costa solo 1,75 euro. Ecco cos’è.

Quando si tratta di arredare con gusto e praticità la propria casa ma anche di acquistare utensili e oggetti utili per l’organizzazione e l’ordine, non c’è dubbio che Ikea sia la risposta giusta. Nei punti vendita del colosso svedese è possibile acquistare mobili e complementi di arredo per ogni ambiente della casa.

Si vendono anche oggetti e strumenti utili in casa, ad esempio in cucina, e a prezzi molto piccoli. Ad esempio ora è in vendita l’attrezzo che rende semplice cucinare e rivoluziona le cene estive, a solo 1,75 euro. Ecco di cosa si tratta.

L’oggetto in vendita da Ikea che rivoluziona le cene estive

1,75 euro è il piccolo prezzo per acquistare da Ikea lo strumento che rende più semplice cucinare e che rivoluziona le cene estive: si tratta di UPPFYLLD, il tagliaverdure smart, disponibile in due colori vivaci, arancione vivo e verde vivo.

Divertente, ad un piccolo prezzo e funzionale: questo tagliaverdure affetta le verdure e i tuberi creando lunghe strisce decorative per guarnire piatti di pasta o insalate. Ad esempio si possono affettare carote e zucchine ma anche cetrioli e patate dolci oppure può servire anche per creare spaghetti di verdure in alternativa a quelli di pasta. Funziona con qualsiasi ortaggio dal diametro inferiore a 8 cm e si dimostra dunque un’alternativa ai coltelli, semplice e sicura da usare.

I 2 tagliaverdure possono essere inseriti l’uno nell’altro, così occupano meno spazio quando si conservano. La lama è molto tagliente perché fatta in acciaio inox e permette di pelare e pulire più facilmente le verdure. Essendo realizzato in polipropilene rinforzato, questo strumento di Ikea è molto resistente e ha una manutenzione molto bassa, nel senso che può essere lavato in lavastoviglie.

Semplificherà il proprio modo di cucinare perché consentirà di pelare e tagliare verdure molto velocemente, dunque si dimostra versatile per preparare tante ricette ma anche guarnizioni eleganti per i propri piatti. Tutto questo lo fa in maniera divertente: infatti la serie UPPFYLLD è molto colorata e appunto porterà del colore in cucina, che è sempre ben accetto sia in una casa dallo stile moderno che rustico.

Questo strumento, così piccolo ed economico, sarà un alleato prezioso in cucina, da riporre in un cassetto o da tenere esposto sul piano di lavoro.