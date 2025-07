Il blitz del nuovo DG bianconero nella Capitale spagnola potrebbe sbloccare una situazione ferma da tempo: c’è lo scambio

Ad un mese esatto dal debutto in campionato (che avverrà contro il Parma il 24 agosto), la Juve si è radunata alla Continassa per il ritiro estivo, iniziato con dovuto e giustificato ritardo dopo l’impegno della squadra bianconera nel Mondiale per Club.

Tra i calciatori inizialmente convocati al centro sportivo bianconero c’è anche Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ormai ai ferri corti con la società.

Titolare di un contratto da 12 milioni di euro l’anno a far data dalla stagione 2024/25 fino al 30 giugno del 2026, l’ex Fiorentina è letteralmente prigioniero di un accordo economico che il club bianconero sottoscrisse con l’agente del bomber Ristic a gennaio 2022, quando l’attaccante si trasferì a Torino.

Forse, ma non è nemmeno detto, se il giocatore serbo avesse mantenuto le alte aspettative riposte sul suo conto (in qualche modo generate dall’enorme investimento fatto dalla Juve sul suo cartellino), Vlahovic sarebbe potuto restare. Magari sottoscrivendo un nuovo accordo che avrebbe allungato il contratto con l’idea di spalmare su più anni l’ingaggio concordato tra le parti.

Oppure, nella peggiore delle ipotesi, il club avrebbe potuto incassare quanto sperato per la cessione del suo calciatore, corteggiato per mesi da quegli stessi club di Premier che poi, col passare del tempo, avrebbero via via rivisto al ribasso le loro offerte economiche alla Juve e allo stesso bomber.

Negli ultimi giorni si sta facendo insistente l’indiscrezione di una possibile buonuscita che la Juve potrebbe concedere al serbo pur di liberarsi della questione, lasciando poi all’atleta la facoltà di accasarsi dovunque da free agent.

Vlahovic, nuova pista spagnola: coinvolto l’Atletico Madrid

Come riferito dal giornalista esperto di vicende di mercato bianconere Massimo Pavan, il nuovo DG della Juve Damien Comolli avrebbe iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea di uno scambio che coinvolga l’esubero tecnico in rosa.

Sfruttando il mai sopito interesse manifestato nel tempo dall‘Atletico Madrid nei confronti di Vlahovic, la Juve vorrebbe intavolare uno scambio col club spagnolo.

Il giocatore argentino, già nelle grazie della ‘Vecchia Signora‘ per un posto sulla fascia, ha una valutazione (considerata eccessiva dalla Juve) compresa tra i 25 e i 30 milioni. Guarda caso la cifra massima a cui oggi potrebbe aspirare il club piemontese per la cessione del suo giocatore, vicino alla scadenza contrattuale.

Sebbene non sia ancora stata avviata alcuna trattativa ufficiale, e considerando il persistente interesse del Nottingham Forest sul sudamericano, l’affare appare ancora oggi una suggestione. Che però potrebbe vedere un’accelerata decisiva nei prossimi giorni.