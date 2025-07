In questo ristorante stellato i prezzi sono bassissimi: un business lunch costa soli 25 euro. Ecco dove.

Spesso si pensa, erroneamente, che per mangiare in un ristorante stellato si debba spendere molto, magari per gustare poche portate oppure piatti piccoli e solo esteticamente belli da vedere. In realtà non è sempre così. È vero che la cucina gourmet è diversa da quella della nonna, ma è anche molto gustosa.

E non sempre è costosa. Per esempio in questo ristorante stellato a buon diritto ci sono code interminabili: si mangia benissimo e il prezzo è più che onesto (anche meno di una pizza, di questi giorni). Con soli 25 euro si può ordinare un business lunch. Ecco dove.

Il ristorante stellato in cui gustare un business lunch a soli 25 euro

Anche se sembra incredibile, è possibile mangiare in un ristorante stellato pagando solo 25 euro. Questa esperienza da sogno, ma economica, è quella che si può vivere ordinando un business lunch presso l’Osteria degli Assonica di Sorisole, in provincia di Bergamo, in Lombardia.

Situato sulle colline bergamasche, questo locale, con chef Alex e Vittorio Manzoni, propone tre menu tra cui scegliere, più la proposta alla carta. I piatti sono molto creativi con sapori mai banali. Non solo, ma per chi non vuole spendere tanto ma vivere comunque l’esperienza di un ristorante gourmet e stellato, c’è anche un business lunch a soli 25 euro, esclusivamente il lunedì, il giovedì e il venerdì.

Il menù cambia tutti i lunedì, quindi ogni settimana, e prevede due portate a scelta, che possono essere tartare di manzo, fonduta al parmigiano, chips di polenta e cavoletti, Casoncelli con panna al fieno, timo e liquirizia, il Pescato del giorno con fave, delicata all’aglio e olio al basilico.

Chi vuole anche il dolce, come la Pavlova al mascarpone e fragole, pagherà 5 euro in più, quindi 30 euro. In accompagnamento al business lunch, è previsto un calice di vino a 5 euro. Dunque il lunedì, il giovedì e il venerdì, chi vuole vivere un’esperienza culinaria davvero indimenticabile, può andare all’Osteria degli Assonica di Sorisole, in provincia di Bergamo.

Negli altri giorni e a cena, è possibile scegliere anche la proposta da 75 euro con due portate a scelta dalla carta. Come visto, non sempre per mangiare in un ristorante stellato si dovrà pagare molto: qui si può vivere l’esperienza della cucina gourmet spendendo il giusto.