Viaggiare in auto per chi soffre di chinetosi è un vero dramma, ma con questi rimedi naturali tutti i fastidi svaniranno in un attimo.

Siamo nel periodo dell’anno in cui in molti si stanno già mettendo in viaggio per raggiungere la meta scelta per le proprie vacanze e chi, da qui a breve, lo farà. C’è chi per viaggiare più comodo e per arrivare a luoghi più distanti prenderà l’aereo come mezzo di trasporto, chi magari la nave o il treno e chi invece resterà fedele alla propria auto.

Tuttavia, sempre più spesso chi decide di viaggiare in auto vive una situazione del tutto spiacevole e complicata, ossia inizierà a soffrire di chinetosi. Nota anche come mal d’auto, mal di mare o mal d’aria, è un disturbo causato da un conflitto tra le informazioni sensoriali che il cervello riceve dal corpo durante il movimento. È una risposta anomala del sistema vestibolare (l’organo dell’equilibrio nell’orecchio interno), quando c’è un disaccordo tra ciò che si vede e ciò che il corpo percepisce.

Chinetosi, ecco i rimedi naturali da provare per alleviare subito ogni fastidio

I sintomi più comuni della chinetosi sono nausea, vomito, vertigini, sudorazione fredda, mal di testa, stanchezza e senso di disagio o ansia, che, in alcuni casi possono essere davvero forti e invalidanti. Per alleviare i fastidi in commercio esistono diversi dispositivi medici da usare, che dovrebbero calmare i sintomi, ma spesso non è affatto così.

Visto che spesso i classici rimedi che si trovano in giro non sono del tutto efficaci, piuttosto che continuare a spendere soldi inutili, perché non provare qualche rimedio naturale che risulta essere decisamente meglio? Vediamo quelli più efficaci:

Zenzero: è uno dei rimedi naturali più efficaci contro la nausea da movimento. Può essere assunto in varie forme, come caramelle, tisane, capsule e zenzero condito. Agisce sullo stomaco e calma il senso di nausea. Il consiglio è di iniziare ad assumerlo almeno 30 minuti prima di mettersi in viaggio; Menta piperita: ha un effetto calmante su stomaco e intestino. Ottima sotto forma d tisana, olio essenziale da inalare o caramelle alla menta da far sciogliere lentamente in bocca; Limone: l’odore e il gusto acido del limone aiutano a ridurre la nausea. Si può quindi annusare una fetta di limone, bere acqua con limone durante il viaggio, oppure succhiare caramelle al limone e lasciarle sciogliere in bocca; Camomilla: se durante il viaggio a causa della chinetosi si soffre anche di ansia, bere della camomilla avrà un immediato effetto calmante.

Con questi semplici rimedi naturali viaggiare in auto non sarà più un problema e si potranno affrontare ore intere senza soffrire particolarmente.