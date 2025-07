Gli utenti di Netflix sono su tutte le furie per quello che è successo: ecco la cancellazione che nessuno si aspettava.

Netflix è una delle piattaforme di streaming più usate al mondo: tantissime persone ogni giorno guardano serie tv, film, documentari, che diventano anche virali, appunto perché seguiti da persone di tutto il mondo. Il catalogo si aggiorna con tante nuove uscite ma anche con le stagioni successive di quei prodotti che hanno avuto molto successo.

A volte, però, vengono anche cancellate serie tv o film, con grande dispiacere degli utenti ma quello che è successo questa volta li ha mandati letteralmente su tutte le furie. Questa cancellazione non se la aspettava nessuno.

La cancellazione su Netflix che ha mandato su tutte le furie gli utenti

Netflix sta lavorando ad un nuovo progetto cinematografico ma attorno a questo sono nate già tante polemiche. Si tratta infatti di un remake di Orgoglio e Pregiudizio per i 250 anni dalla nascita dell’autrice, Jane Austen. Questo è il terzo adattamento dopo la miniserie televisiva del 1995 con Colin Firth nel ruolo di Mr Darcy e il film del 2005 con Keira Knightley nel ruolo di Elizabeth Bennet.

In particolare l’intenzione di Netflix è quella di creare un adattamento al romanzo più pudico. Per questo una scena iconica del film del 1995 sarà cancellata: la scena in questione è quella in cui Colin Firth, nei panni di Mr. Darcy, emerge da un lago con la camicia bagnata incollata al petto.

Quella scena ha consacrato l’attore come un sex symbol ma chiaramente mancava nel libro. Il Daily Mail riporta una fonte che al The Sun ha dichiarato come questa scelta sia stata fatta per evitare “l’oggettificazione dell’uomo”, dato che quel pezzo della mini serie ha fatto “eccitare moltissime donne”.

In seguito quell’episodio emblematico è stato anche ripreso ne Il diario di Bridget Jones, dove recita sempre l’attore Colin Firth. Ad uscire da un lago con la camicia bagnata era però il suo “rivale” in amore, l’attore Hugh Grant. Anche in Bridgerton, serie tv molto amata di Netflix, è stata ripresa quella iconica scena: in quella circostanza era l’attore britannico Jonathan Bailey ad uscire da un lago, sempre con la camicia bagnata e incollata al petto.

Nel nuovo adattamento Netlix di Orgoglio e Pregiudizio, più pudico, questa scena mancherà e ovviamente i fan, soprattutto le donne, saranno dispiaciute da questo. Bisognerà attendere dunque l’uscita di questo nuovo adattamento del classico di Jane Austen per capire se supererà comunque le aspettative o le deluderà.