Novità per tanti automobilisti della Capitale perché in molte strade di Roma cambiano i limiti di velocità. Ecco cosa sapere.

In città, si sa, per salvaguardare l’incolumità dei pedoni e la tranquillità dei centri abitati, è doveroso andare piano ed infatti vengono imposti diversi limiti di velocità. Anche a Roma è così ma la novità è che cambiano i limiti di velocità in numerose altre strade.

Gli automobilisti, dunque, farebbero bene ad allinearsi a questa nuova decisione che cambierà le proprie abitudini di spostamento nella Città Eterna, al fine di evitare anche multe per eccesso di velocità.

I nuovi limiti di velocità nelle strade di Roma

Sta per arrivare una rivoluzione tra le strade della Capitale, una decisione che forse non piacerà a tutti ma che è doverosa per ristabilire l’ordine e la sicurezza. Infatti, dopo la pausa estiva, verranno ridotti a 30 km orari i limiti di velocità di molte strade di Roma.

Si partirà con l’istituzione di 6 isole ambientali nel centro storico, che diventeranno zone 30 (nel senso che si potrà circolare a massimo 30 km orari), vale a dire: Portico d’Ottavia, Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale, Ansa Barocca. Da qui i percorsi a velocità ridotta si allungheranno fino a comprendere 52 strade, entro la fine di quest’anno, e diventare 78 per la fine del mandato del sindaco Gualtieri.

I limiti di velocità saranno imposti nelle strade di Roma vicine ad ospedali e scuole e chiaramente in quelle stesse zone verrà riorganizzata la circolazione per favorire pedoni e ciclisti anche con una segnaletica potenziata ed altri dispositivi per la moderazione del traffico. Anche nel quadrante nord di Roma ci saranno nuovi limiti di velocità: a largo Millesimo già è presente un cartello con limite di velocità 30 km/h ma l’obiettivo, secondo l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè, è quello di “arrivare a 1000 strade locali e alcune aree urbanisticamente omogenee”.

L’idea di ridurre i limiti di velocità in molte strade di Roma nasce con l’intento concreto di limitare gli incidenti e gli omicidi di pedoni e ciclisti, che sono meno probabili (meno del 10%) se non si superano i 30 km/h. Ma non è finita, perché, sempre per una questione di sicurezza, verranno posizionati autovelox su entrambi i lati all’altezza dei Campi Sportivi sulla Tangenziale, altri due su via Isacco Newton e il tutor riadeguato sulla via del Mare.

Verranno installate pure nuove telecamere per rilevare il passaggio con il rosso in altri 15 incroci, oltre agli 11 già attivi. Insomma tante novità in arrivo per la viabilità a Roma, a cui gli automobilisti devono fare attenzione.