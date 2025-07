Sta arrivando una raffica di multe per tantissimi automobilisti a causa del cambio del limite di velocità. Ecco cosa sapere per evitare le sanzioni.

Una delle sorprese più brutte per un automobilista è ricevere a casa una multa per eccesso di velocità ma lo è ancora di più quando è inconsapevole di aver infranto il Codice della Strada. Per questo bisogna essere allineati sulle novità che riguardano i nuovi limiti di velocità.

Infatti ci sono state delle modifiche e, per evitare raffiche di multe, è bene conoscerle e rispettare queste nuove imposizioni del Codice della Strada.

Il nuovo limite di velocità per gli automobilisti

Gli automobilisti sono avvisati di un cambio del limite di velocità, al fine di evitare una pioggia di multe ed anche di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

A tal proposito l’Amministrazione Comunale di Soriano nel Cimino informa che l’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) ha disposto una modifica al limite massimo di velocità lungo alcuni tratti della Strada Statale 675 “Umbro-Laziale” (SS675) Superstrada Orte-Civitavecchia.

Si passa dal precedente limite di 90 km/h al nuovo di 70 km/h in determinati tratti stradali, vale a dire:

su SS 675 Umbro-Laziale dal Km 59 + 200 al km 50+000, direzione Civitavecchia Terni, su tutte le corsie

su SS 675 Umbro-Laziale dal Km 45 + 000 al km 36+500, direzione Civitavecchia Terni, su tutte le corsie

su SS 675 Umbro-Laziale dal Km 41 + 000 al km 43+700, direzione Terni-Civitavecchia, su tutte le corsie

su SS 675 Umbro-Laziale dal Km 46 + 000 al km 47+000, direzione Terni – Civitavecchia, su tutte le corsie

Questo provvedimento è stato reso necessario per via degli ammaloramenti del manto stradale che si sono verificati a causa di eventi meteorologici sfavorevoli. Le limitazioni verranno comunque precedute da segnaletica verticale che indicherà i limiti di velocità a scalare nonché da cartelli di “lavori in corso” (cartelli di pericolo e prescrizione e quanto all’uopo attinente, nonché della segnaletica complementare, a norma del nuovo Codice della Strada del relativo Regolamento di Attuazione e del “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo”).

Per questo tutti gli automobilisti che percorrono ogni giorno o saltuariamente la Strada Statale 675 “Umbro-Laziale” (SS675) Superstrada Orte-Civitavecchia sono avvisati: dovranno rispettare il nuovo limite di velocità, di 70 km/h, nei tratti stradali prestabiliti, e prestare la massima attenzione alla segnaletica predisposta al fine di evitare sanzioni per eccesso di velocità e chiaramente per garantire la propria incolumità e quella di tutti gli altri veicoli in transito.