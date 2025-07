Tutti gli abbonati che presenteranno questa domanda potranno ottenere un buono in denaro. Ecco a quanto ammonta.

Di questi tempi gli aiuti non sono mai troppi. Molte persone versano in una situazione economica difficile e dunque gli aiuti del Governo e degli enti locali sono sempre ben accetti. E così è in arrivo un buono in denaro molto interessante.

Non spetta a tutti ma solo a coloro che hanno determinati requisiti o, meglio, un certo abbonamento. Ecco allora come fare subito domanda e quanto si potrà ottenere.

Il buono in denaro per tutti gli abbonati

Fino al prossimi 31 dicembre gli abbonati Metrebus Zona A, mensili e annuali, possono ottenere un buono in denaro: questa è l’iniziativa di Roma Capitale che ha un’importante finalità, vale a dire quella di promuovere ulteriormente forme di mobilità sostenibile.

Infatti con il buono in denaro ottenuto, gli abbonati potranno noleggiare mezzi in sharing nel territorio di Roma Capitale. Il valore di questo buono varia in base alla tipologia di abbonamento Metrebus posseduto ed è utilizzabile a seconda degli operatori che hanno aderito all’iniziativa:

con l’abbonamento mensile si otterrà un voucher di 35 euro, utilizzabile dal 17 luglio per i servizi di sharing mobility e per il noleggio di bike e monopattini gestiti dagli operatori Bird, Dott e Lime

con l’abbonamento annuale si otterrà un voucher di 100 euro, utilizzabile esclusivamente per i servizi di car sharing. Si potranno usare prossimamente a seguito dell’adesione all’iniziativa da parte degli operatori che prestano il servizio sul territorio e che sarà comunicata sul sito romamobilita.it. Si ricorda che con gli abbonamenti annuali si può già usufruire gratuitamente del noleggio delle bike e dei monopattini.

Per richiedere il buono in denaro per gli abbonati bisogna inserire il numero di abbonamento e il proprio codice fiscale sull’App dell’operatore prescelto. Il buono deve essere usato entro il 31 dicembre 2025, sapendo che per gli utenti mensili il credito è valido per 30 giorni dalla data di attivazione, mentre per gli utenti annuali il credito è utilizzabile fino al 31 dicembre 2025.

Per questa iniziativa sono stati stanziati circa 5 milioni di euro, quindi l’assegnazione del buono dipende dalla disponibilità residua del fondo. Insomma, lo scopo è quello di incentivare ancora di più la sharing mobilità, incoraggiandone l’uso insieme ai mezzi di trasporto pubblico, invece dell’utilizzo dei mezzi di trasporto privati.