Cambia tutto in Formula 1: Charles Leclerc potrebbe lasciare la Ferrari soprattutto dopo gli ultimi risultati tutt’altro che positivi.

La stagione automobilistica in casa Ferrari continua ad essere un coacervo di alti e bassi. Una serie di prestazioni discontinue, ma fioccano soprattutto le delusioni per la Rossa, che non riesce a portarsi a casa vittorie o piazzamenti da podio che risollevino la classifica e la situazione generale.

L’ultimo gran premio, corso a Silverstone nello scorso weekend, ha portato Lewis Hamilton a sfiorare il terzo posto. Ma l’inglese ha concluso con il quarto piazzamento, vedendo di fatto terminare un’epoca, quella dei risultati positivi e dei tanti podi conquistati consecutivamente sulla pista britannica.

Ma se Hamilton quanto meno può uscire da Silverstone con un discreto risultato e con 12 punti conquistati in classifica piloti, non può dire lo stesso Charles Leclerc. Ancora una domenica sventurata per il talento monegasco, che ha pagato sia le pessime strategie della Ferrari, fin dal giro di warm up, sia le condizioni piovose sul circuito, che hanno reso più complicata la gara del deludente pilota classe ’97.

Leclerc, indiscrezioni shock: nuova scuderia nel 2026 per il pilota Ferrari

Dopo una stagione così deludente, piena di promesse non mantenute e di strategie sballate, è dunque possibile che Charles Leclerc possa cominciare a pensare ad un futuro lontano da Maranello.

Finora il pilota nativo del Principato di Monaco ha sempre ammesso di voler continuare a lungo con la Ferrari, avendo un contratto molto lungo (fino al 2029) siglato solo lo scorso anno. Ma la Formula 1 ha regalato sorprese e colpi di scena improvvisi, soprattutto nel mercato piloti. Ecco perché avanzano indiscrezioni sorprendenti sul destino di Leclerc.

Il ferrarista infatti sarebbe la prima scelta della Red Bull qualora si consumasse il divorzio da Max Verstappen. L’olandese, campione del mondo in carica per 4 anni consecutivi, è corteggiato dalla Mercedes, che vorrebbe puntare forte sulle sue enormi capacità e farlo divenire l’erede designato di Hamilton.

Leclerc sarebbe nel mirino di Christian Horner per il prossimo futuro, con la Red Bull che avrebbe già incominciato a sondare il terreno con gli intermediari del pilota 28enne. Un trasferimento che lascerebbe tutti a bocca aperta e costringerebbe la Ferrari a trovare un nuovo pilota di riferimento, tenendo presente che Hamilton viaggia verso i 41 anni e non può rappresentare una certezza per il futuro.

Un eventuale addio di Leclerc alla Ferrari sarebbe anche in parte un fallimento della scuderia italiana, la quale ha puntato ciecamente sul talento del monegasco senza mai avvicinarsi però alla vittoria del titolo piloti.