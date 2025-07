Basta premere questo pulsante nascosto in casa per risparmiare sulla bolletta della luce. Ecco perché iniziare a farlo subito.

Le bollette a fine mese sono sempre più salate e queste spese, insieme a tutte le altre da sostenere, impattano non poco sul budget familiare. Sul web si diffondono sempre di più tutorial e strategie per risparmiare e alcune funzionano e altre meno, ma c’è davvero il trucco per avere una bolletta della luce più leggera.

Per risparmiare basta premere un pulsante nascosto che si trova in ogni casa: permette addirittura di risparmiare più della metà e quindi conviene farlo sin da subito. Ecco dove si trova questo tasto.

Il pulsante nascosto per risparmiare sulla bolletta della luce

Risparmiare sulla bolletta della luce è possibile: addirittura è possibile ridurre i consumi di più della metà. Basta premere un pulsante nascosto che si ha in ogni casa, in particolare su un elettrodomestico usato quotidianamente: la lavatrice.

Si stima che, premendolo, si possa ridurre il consumo di elettricità del 62%. In genere si è abituati a caricare la lavatrice, ad impostare il programma e a farla partire. In realtà basta premere questo pulsante nascosto per risparmiare. Il tasto in questione è quello della temperatura del lavaggio, dato che questa impatta non poco sulla spesa energetica.

In genere i programmi preimpostati hanno temperature standard di 35- 40 gradi ma, se si vuole risparmiare, bisognerebbe impostarla da 20 gradi. Si stima che con questo piccolo accorgimento si possa risparmiare più del 60% di energia elettrica. Infatti, la maggior parte di questa viene usata per riscaldare l’acqua e per mantenerla costante durante il ciclo di lavaggio.

Fra l’altro questa temperatura permetterà di lavare bene gli indumenti e togliere macchie, sporco e batteri, perché i detersivi liquidi in commercio contengono enzimi che si attivano già a 20 gradi. Dunque se si vuole risparmiare sulla bolletta della luce ed anche inquinare meno bisognerebbe lavare a basse temperature.

L’unica controindicazione è che questo potrebbe favorire la formazione di residui di sapone o muffa nel cestello della lavatrice, ma basterà fare una volta al mese un lavaggio ad una temperatura compresa tra i 60 e i 90 gradi, per risolvere il problema. Oltre a quello di fare lavaggi a freddo, un altro suggerimento per risparmiare è usare la lavatrice nelle fasce orarie non di punta (dalle 23.00 alle 7.00 da lunedì a sabato e nei giorni festivi).