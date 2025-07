L’Inter alle corde: offerta shock in arrivo per Nicolò Barella da parte di un club a sorpresa. A queste cifre sarà dura trattenerlo.

Zero trofei in stagione, fuori dal Mondiale per Club per mano del Fluminense ed ora anche i tanti dubbi sulla permanenza dei senatori. Momento a dir poco delicato e ricco di dubbi per l’Inter, la squadra italiana passata dall’essere considerata la migliore del nostro campionato ad una vera e propria polveriera.

La crisi nerazzurra parte dallo 0-5 subito in finale di Champions League ad opera del PSG. Un crollo che ha riaperto numerose ferite ed alimentato i dubbi sul futuro di questa squadra. A partire dal tecnico Simone Inzaghi, deciso a lasciare l’Inter per sposare la proposta degli arabi dell’Al-Hilal.

Cristian Chivu, una delle poche scelte rimaste per la panchina, ha raccolto un’eredità pesantissima e difficile. Il tecnico romeno spera di potersi avvalere quanto meno dei propri calciatori migliori per risollevarsi. Eppure sono tanti i dubbi anche in questo senso: oltre a Calhanoglu, sempre più lontano da Milano, c’è anche un altro titolarissimo che potrebbe fare le valigie a sorpresa.

Inter, offerta shock in arrivo per Barella: c’è lo zampino di Simone Inzaghi

Altro punto fermo dell’Inter che potrebbe essere tentato da un trasferimento in estate è Nicolò Barella, centrocampista considerato tra i migliori in circolazione. Il sardo è sempre rimasto fedele ai colori nerazzurri, rifiutando in passato le avance di alcuni top club. Ma potrebbe arrivare presto nella sede interista un’offerta difficilmente contestabile.

Sembra che dall’Arabia Saudita stia per partire una proposta di 84 milioni di euro per il cartellino di Barella (80 di parte fissa + 4 di bonus). In particolare tale offerta arriverebbe dall’Al-Hilal, uno dei club più ricchi della Saudi Pro League. Con un mandante particolare: Simone Inzaghi, che vorrebbe il centrocampista accanto a sé nella sua nuova avventura professionale.

La squadra della città di Riyadh, che vanta già nelle proprie fila alcuni fuoriclasse internazionali come Koulibaly, Neves e Cancelo, vuole diventare ancora più forte in Arabia con un mercato stellare. Da tempo è in piedi con il Milan la trattativa per portare Theo Hernandez nel paese saudita, ed ora tocca a Barella finire nel mirino dello stesso club.

Difficile poter rifiutare per l’Inter, come per qualsiasi altra squadra europea, un’offerta così generosa per un proprio tesserato. Barella è un punto di riferimento nell’Inter di oggi, ma lo stesso ex Cagliari potrebbe vacillare: pronto per lui un maxi-contratto dall’Al-Hilal, che è disposto a ricoprire d’oro il numero 23 interista.