È arrivata una terribile notizia per tante famiglie italiane perché con l’Assegno unico 2025 spetteranno loro meno soldi. Ecco perché.

L’Assegno unico è un aiuto che spetta a tutte le famiglie con figli a carico, per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. Queste famiglie dunque percepiranno un assegno mensile di importo variabile in base all’Isee dichiarato, considerando anche l’età dei figli a carico e numerosi altri elementi.

L’assegno spetta anche a chi non presenta l’Isee ma nell’importo più basso. Ora, però, è arrivata una terribile notizia per tante famiglie italiane perché con l’Assegno unico 2025 arriveranno meno soldi. Ecco perché.

Perché con l’Assegno unico 2025 le famiglie percepiranno meno soldi

C’è una brutta notizia per le famiglie che percepiscono l’Assegno unico perché nel 2025 arriveranno meno soldi. Anche se da gennaio è scattata la rivalutazione dello 0,8% per adeguare gli importi al costo della vita, l’importo medio mensile per richiedente è sceso da 274 a 271 euro, mentre quello per figlio è passato da 172 a 171 euro.

Come visto si tratta di pochi euro, però in questo periodo di difficoltà economica, si fanno sentire anche le minime variazioni. Tuttavia, questa riduzione dell’importo dell’assegno è giustificata dal fatto che molte famiglie hanno visto aumentare il valore del proprio Isee (magari per piccoli aumenti di stipendio o per effetti legati ai patrimoni) finendo così in fasce Isee che danno diritto ad importi più bassi dell’Assegno unico.

Inoltre, si è ridotto leggermente il numero medio di figli per ciascun richiedente, per via anche del calo delle nascite e della decadenza del beneficio nel caso dei figli più grandi. È per questo che l’Assegno unico 2025 sarà più leggero. C’è da dire, comunque, che per chi ha un Isee basso, gli importi dell’Assegno Unico saranno stabili o anche più alti, toccando anche i 225-227 euro mensili per figlio nelle situazioni di maggiore fragilità economica.

Nelle fasce intermedie e più alte dell’Isee, invece, ci saranno delle riduzioni, con importi che si attestano tra i 107 e i 174 euro per figlio, mentre per chi supera i 45.000 euro di Isee, l’importo è intorno ai 55-58 euro mensili. Dunque questa è una brutta notizia per tante famiglie ma per fortuna l’importo mensile dell’Assegno unico 2025 non si ridurrà di molto e, anzi, in alcuni casi aumenterà.