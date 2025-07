Come usare 3 soli ingredienti per eliminare gli anelli neri di sporco intorno alla base degli igienici: ci vorrà davvero pochissimo e andranno via.

Sappiamo orami benissimo, come il bagno sia uno degli ambienti più sporchi di casa. Ed è proprio il suo uso continuo a velocizzare questo processo facendo accumulare sporco, germi e batteri molto più rapidamente rispetto ad altri ambienti. Inoltre, essendo un luogo dove ci dedichiamo maggiormente alla nostra igiene personale, sarà fondamentale che sia sempre ben tenuto.

All’interno del bagno è possibile trovare diverse tipologie di sporco, a partire dalla classiche macchie di calcare sui rubinetti, fino ad arrivare alle incrostazioni presenti sul fondo del WC. Per ognuno di questi c’è ovviamente un trattamento ben specifico da usare, ma c’è anche un’altra problematica che si presenta molto di frequente ed è la comparsa di un anello nero proprio intorno alla base degli igienici.

Come eliminare rapidamente gli anelli neri di sporco che si formano alla base degli igienici

I motivi per cui possono comparire questi aloni neri alla base degli igienici possono essere vari, ma tutti ovviamente sono collegati ad una scarsa pulizia della zona. Più viene trascurata e più lo sporco tenderà ad accumularsi, creando quello che poi tutti vediamo, ossia dei veri e propri anelli di sporco che circondano la base degli igienici.

Fortunatamente, per eliminare questo bruttissimo effetto, ma soprattutto per igienizzare al meglio il bagno, esiste un trucchetto fatto solo con 3 ingredienti che permetterà di far tornare tutto pulito in una sola mossa. Prima di iniziare però, meglio sempre controllare il silicone presente sulla base degli igienici, perché spesso lo sporco viene dall’interno, perché propri il silicone è danneggiato. Quindi, controllare che sia tutto perfetto e successivamente procedere con la pulizia. Ecco di cosa avremo bisogno:

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio e mezzo di acqua ossigenata

2 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie o liquido

Il procedimento è velocissimo, prendere una ciotola e mettere al suo interno tutti e tre gli ingredienti. Mescolare fino ad ottenere un composto cremoso. Dopodiché applicare la crema ottenuta sullo sporco e lasciare agire tutta la notte. Il mattino seguente basterà semplicemente passare un panno umido per rimuovere il tutto ed ecco che lo sporco sarà completamente sparito.