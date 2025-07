C’è un errore che tanti utenti commettono su Amazon ma che può costare caro (anche ritrovarsi con il conto corrente svuotato).

Tante persone sono abituate a fare i propri acquisti su Amazon, il più grande marketplace al mondo dove trovare prodotti di ogni tipo: dall’abbigliamento ai libri passando per gli elettrodomestici, i giocattoli oppure i prodotti alimentari. Qui si trovano periodicamente anche offerte, che rendono ancora più appetibile comprare.

Tuttavia c’è un errore che tanti utenti commettono ma che può costare caro, anche vedersi il proprio conto corrente prosciugato. Ecco allora a cosa fare attenzione quando si acquista su Amazon.

L’errore su Amazon che può costare caro

Sono tanti gli utenti che sono abituati ad acquistare ogni giorno su Amazon prodotti di ogni tipo. Purtroppo, però, c’è un errore che può costare molto caro e che in tanti commettono ma che può far ritrovare con il conto completamente svuotato.

Infatti tante persone stanno ricevendo delle e-mail di phishing da parte di alcuni truffatori informatici che fingono di essere Amazon. In particolare nella mail viene detto che il prezzo dell’abbonamento ad Amazon Prime sta per alzarsi (e dunque costerà più dei consueti 49,90 euro all’anno). Per questo offrono la possibilità di abbandonare il programma Prime semplicemente cliccando sul pulsante “Annulla”.

Molte persone potrebbero commettere l’errore di cliccare su questo tasto ma, una volta pigiato, verranno dirottati su una nuova scheda in cui inserire diversi dati sensibili. Proprio in questo modo potrebbe avvenire la truffa. Amazon ha allora messo in guardia i suoi utenti, dicendo: “Non cliccare sui link contenuti in questi messaggi: i truffatori utilizzano siti web falsi per rubare le tue credenziali di accesso ad Amazon e le informazioni bancarie”.

Come maggior tutela si potrebbe anche bloccare l’indirizzo email da cui è arrivata quella comunicazione perché si tratta di un tentativo di phishing. Purtroppo accorgersi subito del tranello è difficile perché la comunicazione sembra molto realistica. Ma Amazon suggerisce di non fidarsi e di verificare sul proprio account Amazon lo stato dell’iscrizione a Prime e, se è stata fatta, con quale piano e per quando è previsto il rinnovo.

Quindi controllare l’estratto conto per vedere se ci sono addebiti sospetti e segnalare la mail spam all’indirizzo amazon.it/reportascam. Dunque, evitare di commettere l’errore di cliccare su link in email sospette: potrebbe essere molto rischioso per il proprio conto corrente.