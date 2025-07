La Juventus pesca ancora in casa Atalanta. Possibile nuova operazione sull’asse Torino-Bergamo dopo quella dello scorso anno.

I tifosi bianconeri hanno decretato ormai da tempo come uno dei maggiori flop dell’ultima stagione calcistica sia stato l’acquisto di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è passato alla Juventus nell’estate 2024, presentato come un colpo strabiliante viste le grandi prestazioni fornite ai tempi dell’Atalanta.

Ben 60 milioni di euro spesi dalla Juve per strapparlo ai rivali, un innesto che aveva tutte le caratteristiche ideali per rinnovare e migliorare il centrocampo di Thiago Motta. Peccato che sul campo Koopmeiners abbia deluso fortemente le aspettative, tra prestazioni deludenti e pochissimi guizzi. Il suo score stagionale è stato di 44 presenze ufficiali e 5 reti realizzate.

La cosiddetta maledizione Atalanta continua: quella che riguarda calciatori che in maglia nerazzurra appaiono irreprensibili e di altissimo livello, ma che una volta passati in altre realtà fanno fatica a confermarsi. Nonostante ciò, la Juve sembra intenzionata ad attingere nuovamente dalla rosa dei bergamaschi, avendo messo nel mirino un giovane talento scuola Atalanta.

Colpo di prospettiva per la Juve: chiesto all’Atalanta il giovane Palestra

Stavolta però la Juventus non vuole andare a spendere cifre folli per un calciatore già affermato dell’Atalanta. Bensì è interessata ad un giovane in rampa di lancio, considerato tra i prospetti più interessanti del vivaio bergamasco.

Occhi puntati su Marco Palestra, terzino destro (all’occorrenza anche sinistro) classe 2005 e già facente parte della rosa di prima squadra dei nerazzurri. Il talento nativo di Buccinasco ha già debuttato lo scorso anno in Serie A collezionando 9 presenze e dando modo di osservare ed apprezzare le sue ottime qualità atletiche.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juve sarebbe già pronta a formulare l’offerta decisiva per Palestra. Sul piatto una proposta in prestito oneroso, da circa 2 milioni, con obbligo di riscatto fissato sui 22 milioni. Dunque un affare da circa 24 milioni complessivi, cifra anche piuttosto esosa per un ventenne che ancora deve confermarsi ad alti livelli.

L’Atalanta di Ivan Juric vorrebbe puntare sui propri giovani in vista della prossima stagione, ma come da prassi dovrà valutare tutte le proposte in arrivo. L’offerta della Juve è allettante, vista la plusvalenza importante, ma c’è anche l’ipotesi di trattenerlo almeno un’altra annata a Bergamo e far accrescere ancora di più il proprio valore di mercato.

La Juventus intanto sta attuando una sorta di rivoluzione sulla corsia destra di difesa. Alberto Costa è vicino al trasferimento allo Sporting Lisbona e Andrea Cambiaso non è più intoccabile. Oltre a Palestra nel mirino vi sono altri terzini di livello internazionale, dal brasiliano Wesley al francese Clauss fino al difensore viola Dodò.