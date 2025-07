Attenzione a consumare questo tipico cibo estivo perché potrebbe essere pericoloso: da un allerta del Ministero è risultato contaminato.

Il Ministero della Salute si occupa di segnalare tempestivamente il richiamo o il ritiro di prodotti alimentari che siamo abituati a portare in tavola ogni giorno. I motivi di questi avvisi possono essere i più disparati, ma soprattutto questi alimenti potrebbero essere contaminati da qualche agente esterno, come virus o batteri, anche pericolosi per la salute.

Altri casi di ritiri o richiami potrebbero essere legati ad errori nelle etichette, come mancanza di qualche prodotto oppure la data di scadenza sbagliata. Di recente il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un tipico cibo estivo perché è contaminato. Ecco di quale si tratta.

Il cibo estivo contaminato oggetto dell’allerta del Ministero

In estate non si ha tanta voglia e tanto tempo di cucinare ma ci sono sicuramente degli alimenti che vengono preferiti e consumati con più frequenza rispetto ad altri, come questo gustoso cibo estivo che, però, è stato richiamato dal Ministero della Salute perché contaminato.

Si tratta dei filetti di acciughe: si sa, infatti, che questi sono particolarmente graditi in estate e sono versatili perché con loro si possono preparare primi piatti, ma anche gustosi crostini da consumare durante un aperitivo oppure farcire delle pizze. Purtroppo, però, consumarli potrebbe essere pericoloso.

Infatti, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di filetti di acciughe in olio di oliva riserva speciale Mar Cantabrico a marchio Vicente Marina. Infatti questo cibo estivo molto amato è contaminato, dato che presenta istamina oltre i limiti di legge.

Il prodotto in questione è venduto in scatolette da 50 grammi (peso netto), con il numero di lotto 25150 e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/05/2026, ed è stato prodotto dall’Azienda Conservas y Salazones Linda Playa S.A. per Comarcon Sas di di Giuseppe Marino & C presso lo stabilimento di produzione che si trova a Colindres, in Cantabria, Spagna (marchio di identificazione ES 12.00747/S CE).

L’azienda, visti gli alti livelli di istamina presenti in questo cibo estivo, raccomanda a scopo precauzionale di non consumarlo se appartiene al lotto richiamato e presenta il termine minimo di conservazione indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei filetti di acciughe richiamati possono poi restituirli al punto vendita d’acquisto.