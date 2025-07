Un ingrediente molto usate sulla pizza e nelle insalate è stato richiamato dal Ministero della Salute. Ecco perché non consumarlo.

È estate e non c’è niente di meglio che consumare a pranzo e a cena delle belle insalate. Anche la pizza, soprattutto quella fatta in casa, è il piatto perfetto da servire ad amici e parenti. Questi sono piatti versatili e che si possono condire come si preferisce ma c’è un ingrediente immancabile in ogni versione.

Purtroppo però è scattato l’allarme del Ministero della Salute per questo ingrediente molto usato sia sulla pizza che nelle insalate. È meglio non consumarlo perché i rischi per la salute possono essere altissimi.

L’ingrediente usato sulla pizza e nelle insalate richiamato dal Ministero della Salute

La pizza e l’insalata sono fra i piatti più amati in ogni stagione dell’anno ma soprattutto in estate quando non si ha molta voglia di cucinare. Tuttavia, è scattato l’allarme del Ministero della Salute per un ingrediente molto usato su questi piatti: si tratta dell’origano.

Questa profumata erba aromatica, come dice il nome stesso, dona un aroma inconfondibile a diverse pietanze, senza coprire il loro sapore. Quindi è davvero gustosa e profumata, e non invadente come invece può essere qualche spezia. In particolare è stato richiamato un lotto dell’Origano Foglioline di Teorema Mediterraneo S.R.L. per rischio chimico.

Il prodotto è venduto in buste da 50 g e il lotto richiamato è contrassegnato dal numero 1106A con data di scadenza o termine minimo di conservazione 2027. È stato prodotto da Teorema Mediterraneo S.R.L. nello stabilimento di Via Lamia 258 di Nocera Superiore (84015). Il motivo del richiamo da parte del Ministro della Salute, come detto, è rischio chimico.

Infatti è stato riscontrato un superamento dei limiti di propiconazole e methomyl (di cui al Regolamento UE 2005/396 e SMI): il primo è un fungicida sistemico che è usato per controllare le malattie fungine, mentre il secondo è un insetticida usato per controllare diverse varietà di parassiti. Di conseguenza la merce facente parte del lotto richiamato non deve essere venduta o consumata ma resa al fornitore o distrutta perché si può incorrere in rischi, anche gravi, per la salute.

L’origano è dunque un’erba aromatica molto profumata ed apprezzata, specie su pizza e insalate, ma quello di questa marca facente parte di questo lotto, non si deve assolutamente consumare.