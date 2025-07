Agosto è alle porte e dalle previsioni meteo pare che in queste date ci saranno nubifragi e grandinate e non si potrà andare al mare.

Dopo un mese di giugno e di luglio con temperature roventi e praticamente assenza di piogge, pare che la situazione cambierà in Italia. Molti attendevano da tempo un po’ di fresco, per respirare dopo tante settimane di gran caldo, ma sembra che la situazione sarà peggiore di quella sperata.

Sì, perché il mese di agosto, che comincerà fra poco, riserverà non poche sorprese, a cominciare da un’allerta meteo per nubifragi e grandinate in queste date, in cui ovviamente non si potrà andare nemmeno al mare.

Le previsioni meteo di agosto e le date delle grandinate e dei nubifragi in Italia

Il mese di agosto che è alle porte si caratterizzerà ancora per prolungati periodi di caldo inteso in tutta Italia. Ad essere protagonista, infatti, sarà ancora l’Anticiclone Nord-Africano, che porterà temperature di 2-3°C sopra le medie stagionali.

Il gran caldo, come quello delle settimane precedenti, dunque, sarà ancora presente nel Centro-Sud e nelle Isole Maggiori, dove si potranno registrare picchi di temperatura fino a 43-45°C, in particolare nelle zone interne della Sicilia. Dunque ci saranno giornate molto calde e senza precipitazioni mentre nelle ore notturne si avranno le cosiddette “notti tropicali”, con temperature minime che difficilmente scenderanno sotto i 20-22°C.

Nei grandi centri urbani, a parte il gran caldo, a creare maggiori disagi sarà l’umidità elevata. Proprio per questo a Roma, a Napoli e a Palermo si potranno toccare indici di calore vicino ai 50°C, accentuando i rischi per la salute. Quanto invece al Nord, nelle pianure settentrionali, il mix tra caldo e umidità renderà difficile il raffrescamento notturno, con temperature minime che potranno rimanere oltre i 25°C, spingendo in molti a dover cercare refrigerio accendendo i condizionatori.

Tuttavia la situazione potrebbe cambiare già dopo qualche giorno, precisamente tra il 5 e l’8 agosto, quando correnti più fresche di origine nord-europea potrebbero raggiungere l’Italia. Le infiltrazioni di aria più fresca potrebbero generare temporali intensi, specie su Alpi, Prealpi e pianure del Nord, con il rischio di fenomeni estremi come nubifragi e grandinate. Saranno comunque episodi localizzati che non cambieranno in modo duraturo la calura a livello nazionale. Dunque si può dire che anche ad agosto farà molto caldo.