Il Ministero della Salute avverte gli italiani: meglio non mangiare questa carne perché si corrono dei gravi rischi per la salute.

La carne è una delle fonti proteiche più complete e per questo gli esperti di nutrizione consigliano di mangiarla, sia bianca sia rossa, nell’ambito di un’alimentazione varia ed equilibrata. Purtroppo non tutta la carne è esente da rischi quando si consuma. Periodicamente il Ministero della Salute lancia qualche allerta che spaventa gli italiani.

Come questa volta che ha suggerito perentoriamente di non consumare questo tipo di carne perché si possono correre rischi per la salute. Ecco di quale si tratta.

Il Ministero consiglia di non consumare questa carne

La carne è un alimento immancabile nella nostra quotidianità perché si può consumare così come è o usare per preparare primi o secondi. Non tutta la carne però è sicura come pensiamo e questa volta l’allarme del Ministero della Salute riguarda proprio un prodotto molto amato a base di cane.

Infatti sono stati diffusi i richiami da parte del produttore di ben tre marchi di zampone precotto senza pelle a fette. Questa carne, particolarmente amata e consumata nel periodo di Natale, si vende comunque anche durante il resto dell’anno. Quindi il richiamo riguarda, in particolare, gli zamponi a marchio Il Viaggiator Goloso, Consilia e Palmieri venduti in confezioni da due fette (150 grammi), con il numero di lotto 02449040 e i termini minimi di conservazione (TMC) 24/12/2026 (per quello de Il Viaggiator Goloso) e 01/06/2027 (per gli zamponi Consilia e Palmieri).

Anche Consilia ha diffuso il richiamo del prodotto a proprio marchio, mentre i supermercati Coop hanno segnalato quello dello zampone Palmieri. Questi prodotti a base di carne sono stati prodotti dall’azienda Salumificio Mec Palmieri Spa presso lo stabilimento di produzione che si trova in via Canaletto 16/a, a San Prospero, in provincia di Modena (con marchio di identificazione IT 226 L CE).

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di un difetto della saldatura della busta sottovuoto che comporta un rischio microbiologico per i consumatori finali. Per questo l’azienda raccomanda, in via cautelativa, di non consumare le fette di zampone con i marchi, il numero di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Coloro che abbiano acquistato o siano venuti in possesso di questa carne possono restituirla presso il punto vendita dove è stata comprata.