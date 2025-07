Il Milan sembra pronto ad un colpaccio che di certo fa felice Allegri mentre rischia di lasciare a bocca asciutta la Juventus di Tudor.

Negli ultimi anni in Serie A due grandi potenze nostrane, che hanno conquistato titoli e trofei di grande prestigio nella loro storia, sono rimaste un po’ a bocca asciutta. Lontane dalla lotta Scudetto e dunque vogliose di ritornare ad alti livelli.

Parliamo di Milan e Juventus, due delle squadre più amate e tifate d’Italia. I rossoneri hanno vinto l’ultimo Scudetto nel 2022, ma è sembrato un fuoco di paglia, soprattutto visto il cambiamento radicale in società che ha ridimensionato le ambizioni. Le zebre invece devono tornare addirittura al 2020, in pieno periodo Covid, per ritrovare l’ultimo titolo nazionale vinto.

Ovvio dunque che l’estate 2025 per Milan e Juve sia un periodo fondamentale per costruire rose realmente competitive, che possano soddisfare i rispettivi tecnici Massimiliano Allegri ed Igor Tudor. E già in queste ore si parla di un obiettivo di mercato comune, seguito da tempo dalle due società, che però sembra virare in direzione Milanello.

Il terzino Gutierrez verso il Milan: la Juventus rimane al palo

Sia Milan che Juve seguono da diverse settimane il profilo di Miguel Gutierrez. Si tratta di un terzino mancino di nazionalità spagnola, cresciuto nel Real Madrid ma esploso letteralmente nelle ultime stagioni con la maglia del Girona. Ha fatto parte difatti della rosa rivelazione della Liga nel 2023/2024, capace di qualificarsi in Champions League.

La Juventus sembrava in vantaggio per Gutierrez, considerato un rinforzo ideale e di prospettiva per la corsia mancina. Ma nelle ultime ore il Milan si è fatto sotto, scavalcando la concorrenza dei rivali. Lo spagnolo è stato individuato come erede perfetto di Theo Hernandez, l’ormai ex titolare della fascia ceduto all’Al-Hilal in Arabia Saudita.

Il cartellino di Gutierrez viene valutato sui 25 milioni di euro ed il Milan sembra disposto ad avvicinarsi alla cifra richiesta. Va ricordato che il 50% del ricavo sulla cessione del terzino sarà ad appannaggio del Real, che ha mantenuto tale diritto sul trasferimento futuro del promettente calciatore madrileno.

Miguel Gutierrez, dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili del Madrid, è stato ceduto al Girona nel 2022 per 4 milioni di euro. Grazie alle sue abilità di terzino dinamico e di qualità, il 23enne è considerato oggi uno dei migliori esterni mancini della Liga, non a caso attraendo club come il Milan o la Juve. In passato ha anche indossato la maglia della selezione spagnola giovanile, in attesa della chiamata della nazionale maggiore.