Notizia che rischia di sconvolgere i piani futuri della Juventus. Riguarda il destino di Kenan Yildiz, il talento turco che indossa la 10 bianconera.

La maglia numero 10 della Juventus è stata indossata in passato da campioni incredibili, vere e proprie leggende del calcio che ancora oggi vengono ricordati come idoli assoluti. Da Sivori a Platini, da Baggio a Zidane passando ovviamente per il più amato di tutti, la bandiera Alex Del Piero.

L’erede di questa dinastia orgogliosa, già dallo scorso anno, è divenuto il giovane talento Kenan Yildiz. Il fuoriclasse turco, che già a 20 anni di età sta dimostrando di essere uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Lo ha confermato nel recente Mondiale per Club, dove si è esaltato di fronte al grande pubblico internazionale con tre reti e due assist in quattro partite giocate.

Cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, ma strappato dalla Juventus a titolo gratuito nel 2022, Yildiz è oggi già divenuto oggetto del desiderio di molti top club internazionali. Ad oggi la dirigenza bianconera non ha assolutamente intenzione di privarsi del suo numero 10, eppure c’è chi conosce bene le dinamiche interne e non metterebbe la mano sul fuoco sulla permanenza sicura del turco.

Juve, l’annuncio mette i brividi: “Yildiz può chiedere la cessione”

A spaventare casa Juve ed i tanti tifosi bianconeri, che ripongono le proprie speranze su Yildiz, è stato il giornalista Vittorio Oreggia. Un cronista torinese doc che conosce molto a fondo il mondo juventino e soprattutto le informazioni che escono dal quartier generale di Vinovo.

A suo dire, Yildiz potrebbe anche lasciare la Juventus. Addirittura per volere dello stesso talento classe 2005, non così soddisfatto degli obiettivi e delle prospettive del proprio club d’appartenenza: “Ho il sospetto che possa chiedere di andar via un giorno se si renderà conto che la Juventus non è competitiva. Se Yidiz mantiene le prospettive non accetterà mai di giocare in una squadra che ha un orizzonte di vittoria limitato”.

Molto critico Oreggia nelle parole rilasciate a Radio Kiss Kiss nei confronti del progetto Juve e delle prospettive per la società guidata dal nuovo direttore Comolli. Evidentemente il ridimensionamento degli ultimi tempi, dovuto anche al ‘no’ di Antonio Conte sulla panchina e la conferma di un traghettatore come Tudor, rischiano di essere considerate delle scelte non da grande squadra.

Yildiz, che come detto ha già molti estimatori in Europa, potrebbe non sentirsi appagato in questo periodo di transizione della Juventus. Difficile comunque che il 10 bianconero possa partire in questa sessione di mercato, visto che da più parti è stato dichiarato incedibile. Ma in futuro nulla è da escludere.