La Roma sembra pronta a bruciare la Juventus su questo obiettivo comune di calciomercato. Strategia vincente per il club di Gasperini.

Negli ultimi anni è capitato spesso di vedere due rivali storiche del calcio italiano duellare anche fuori dal campo. Ovvero in ambito calciomercato; quando scatta l’estate ed il periodo caldo delle trattative, Juventus e Roma possono sfidarsi anche a colpi di offerte e trattative.

Due club molto seguiti ed amati in Italia, con ambizioni simili in vista della prossima stagione: tornare ad essere club dominanti e vincenti, passando anche per le competizioni europee. Altro fattore che accomuna bianconeri e giallorossi è l’aspetto tattico, visto che le due squadre si sono affidate ad allenatori come Tudor e Gasperini, simili per quanto riguarda la filosofia calcistica ed il modulo 3-4-3 di partenza.

Per questo è facile che vi siano obiettivi di mercato in comune. Uno di questi arriva direttamente dal Brasile, un talento di cui si parla molto bene e che sarebbe già pronto per fare il salto di qualità in Europa. Ci riferiamo a Wesley França, 21enne esterno che si è messo in mostra con la maglia del Flamengo, anche nel recente Mondiale per Club.

Roma in pole per Wesley: la strategia pensata dai Friedkin è vincente

Wesley è un terzino destro di grande corsa e qualità, capace di giocare su tutta la fascia con continuità. Infatti il suo pregio maggiore è la spinta e la fase offensiva, ma sta crescendo anche in quella di contenimento. Juve e Roma sono da tempo molto interessate al giocatore ma, secondo recenti rumors, i giallorossi sarebbero in pole.

Come riferito da Calciomercato.it, la Roma avrebbe pensato ad una strategia furba ma pienamente legale per ottenere Wesley e bruciare la concorrenza juventina. Un’idea nata dalla famiglia Friedkin, che oltre a possedere le quote di maggioranza del club capitolino è anche proprietaria dell’Everton, in Premier League.

L’intenzione sarebbe quella di tesserare Wesley con l’Everton, ad una cifra pari a 20 milioni più bonus facilmente raggiungibili. Una volta sbarcato in Europa il terzino brasiliano verrebbe girato in prestito (con diritto di riscatto annesso) alla Roma. In questo caso i Friedkin si smarcherebbero dai paletti del Fair Play Finanziario e permetterebbero ai giallorossi di ottenere il cartellino di Wesley a basso costo.

Una manovra che, secondo qualcuno poco informato, sarebbe poco lecita. Ma basterebbe vedere le operazioni simili compiute dalle multiproprietà nel calcio negli ultimi anni (come Udinese-Watford o Manchester City-Girona) per capire come l’affare Wesley sia assolutamente a norma.

Il laterale del Flamengo è una richiesta specifica di Gian Piero Gasperini, che già lo aveva visionato e richiesto ai tempi dell’Atalanta. Il neo tecnico romanista potrebbe dunque accogliere un rinforzo ideale per il suo schema già nei prossimi giorni.