Buona notizia per la Lazio sul mercato. Il calciatore sarà biancoceleste in vista della prossima stagione, l’Inter resta a bocca asciutta.

La Lazio sta vivendo un momento molto particolare. L’ambiente biancoceleste è passato dall’euforia e dall’ottimismo per il ritorno in panchina di Maurizio Sarri alla delusione per i problemi interni, legati all’indice di liquidità e la mancata ricapitalizzazione societaria.

Ad oggi la Lazio non può ancora fare mercato in entrata; situazione bloccata proprio dal suddetto indice sballato, con la Covisoc che ha messo il veto su ogni operazione che vorrà attuare a livello finanziario la società di Claudio Lotito. Ma intanto la nuova stagione va preparata e da qualche ora è incominciato il ritiro estivo, che straordinariamente si svolgerà a Formello e non più tra le valli di Auronzo di Cadore.

Una delle maggiori paure dei tifosi laziali è che in estate il club sia costretto a cedere alcuni big e titolarissimi della propria rosa, senza poterli poi rimpiazzare a dovere. Uno dei calciatori maggiormente richiesti è lo spagnolo Mario Gila, centrale cresciuto nel Real Madrid che però è letteralmente esploso in Serie A nelle ultime due stagioni.

Gila, niente Inter: futuro ancora biancoceleste. Parola del suo agente

Negli ultimi giorni il profilo di Gila è stato accostato molto spesso all’Inter, squadra alla ricerca di un difensore centrale giovane su cui ripartire sotto l’egida di Cristian Chivu. Lo spagnolo è finito nel mirino dei nerazzurri, che stavano scegliendo se puntare forte su lui o sull’italiano Giovanni Leoni del Parma.

A far tirare un sospiro di sollievo alla Lazio ed ai suoi tifosi c’ha pensato ieri sera il procuratore Alejandro Camaño, patron dell’agenzia Footfeel, che cura tra gli altri gli interessi proprio di Gila. Intercettato dalla redazione di Gianlucadimarzio.com, l’agente ha smentito ogni possibilità di partenza del difensore.

“Gila non lascerà la Lazio. E’ un giocatore importante per loro, ha due anni di contratto e non è in uscita“ – ha detto senza mezzi termini Camaño, che dunque chiude le porte ad un futuro interista per Gila. Nonostante gli ottimi rapporti con l’Inter (è il procuratore anche di Lautaro Martinez), l’agente iberico non intende fare pressioni sulla Lazio per il futuro del centrale.

Mario Gila è un difensore classe 2000, nato a Barcellona ma scoperto dagli scout del Real Madrid in tenera età. La Lazio, con un abile colpo a sorpresa, è riuscita ad accaparrarsi le sue prestazioni nel 2022, acquistandolo dal Real per 6 milioni di euro. Oggi il valore di mercato dello spagnolo è almeno quattro volte più elevato.