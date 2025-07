Chi soffre di insonnia e vuole finalmente addormentarsi subito, dovrebbe provare questo trucco super efficace.

Dormire bene è un presidio di longevità e salute per tutti: infatti solo dopo un buon riposo si potranno avere le energie necessarie per affrontare la propria giornata, con carichi di lavoro e faccende da svolgere. Non sempre però è così facile prendere sonno oppure si hanno continui risvegli notturni.

Le cause possono essere tante e soprattutto il problema può essere sporadico o ricorrente, generando una vera propria insonnia, cioè la difficoltà persistente di iniziare e mantenere il sonno, minandone la qualità e duratura. Per fortuna è stato svelato un trucco per addormentarsi subito: ecco come fare.

Il trucco per addormentarsi subito se si soffre di insonnia

L’insonnia è la difficoltà di iniziare e mantenere il sonno, influenzandone negativamente la qualità e la durata. Spesso è conseguenza di ansia, stress, problemi di salute o di cattive abitudini alimentari o dell’igiene del sonno. Non è per fortuna una condizione irreversibile perché si può tornare a dormire bene: basta usare questo trucco furbo.

Si tratta di fare sport: si è visto infatti che tante persone che soffrivano di insonnia cronica, nel giro di poche settimane o mesi, sono riuscite ad addormentarsi più in fretta e a dormire più a lungo, solo implementando nella propria routine dell’attività fisica regolare. Non ancora è noto come l’attività fisica possa migliorare la qualità del sonno e la sua durata, ma ci sono diverse teorie secondo cui i cambiamenti nella temperatura corporea indotti dall’esercizio fisico potrebbero migliorare il sonno.

Oppure, forse, potrebbero essere le endorfine prodotte dall’attività fisica. Non solo ma l’attività fisica potrebbe anche ripristinare i ritmi circadiani che regolano il ciclo sonno-veglia. Insomma ci sono varie tesi secondo cui fare sport potrebbe curare l’insonnia e, da soggetto a soggetto, potrebbe esserci un orario migliore in cui allenarsi. Infatti diversi studi hanno dimostrato che allenarsi troppo in prossimità dell’orario in cui ci si dovrebbe coricare per la notte potrebbe causare insonnia e difficoltà di sonno.

Per questo è meglio svolgere del semplice esercizio aerobico moderato, come una camminata a buona andatura per almeno 30 minuti, per conciliare il sonno. Va bene anche regalarsela a fine giornata e praticarla senza ansie e stress. Dunque basta inserire nelle proprie giornate dell’esercizio fisico per combattere l’insonnia e tornare a dormire bene.