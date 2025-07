Il calciatore a 30 anni dice basta. A sorpresa, e ad un’età ancora piuttosto giovane, arriva l’inaspettata decisione e il saluto definitivo.

Rimanere ad alti livelli nello sport agonistico non è cosa facile o scontata. Neanche per quegli atleti che riescono a raggiungere vette elevate, a costruire percorsi personali vincenti e ricchi di soddisfazioni. Infatti sono tanti gli intoppi che possono costringere certi sportivi ad abbandonare prima del dovuto l’attività.

Nel calcio ad esempio una carriera a buon livello si attesta intorno ai 15 anni di attività circa, dagli esordi tra i professionisti fino al ritiro definitivo. Non mancano le eccezioni, ovvero coloro che riescono ad avvicinarsi ai 40 anni di età in campo sempre mantenendo grandi risultati. Come il futuro acquisto del Milan Luka Modric, fuoriclasse croato classe ’85 che intende tentare la fortuna anche in Serie A dopo una carriera maestosa.

Al contrario c’è chi invece deve arrendersi agli eventi, costretto a lasciare il calcio che conta ben prima del previsto. Come è accaduto ad un centrocampista di ottimo valore, arrivato ad indossare in Italia maglie molto importanti, tra cui quella della Nazionale Under 21, ma costretto a soli 30 anni ad appendere gli scarpini al chiodo.

Marco Benassi lascia il calcio giocato: inizia l’avventura da tecnico

Una situazione davvero particolare quella che riguarda Marco Benassi, centrocampista classe ’94 che ha giocato con diversi club di buonissimo livello in Serie A. Il calciatore ha annunciato l’addio all’attività agonistica, ma non per infortuni gravi o per problematiche personali. Bensì perché è rimasto fin troppo nel dimenticatoio.

L’ultima esperienza calcistica di Benassi risale alla stagione 2022-2023, quando fu ceduto in prestito dalla Fiorentina alla Cremonese. Una volta terminato questo periodo, il centrocampista è rimasto svincolato per due anni, proprio fino a poche settimane fa. Decidendo per l’appunto di smettere con il calcio giocato, vista anche la mancanza di stimoli o proposte serie.

Una scelta sicuramente dolorosa, visto che a soli 30 anni Benassi dice addio al calcio. Da qualche ora ha però già voltato pagina, ottenendo il suo primo incarico da tecnico: sarà infatti vice-allenatore della Fiorentina Under 18, assistendo l’attuale coach delle giovanili viola Marco Capparella.

Nell’arco della sua avventura calcistica Benassi può vantare un’esperienza importante con la maglia dell’Inter, club che lo ha lanciato nel calcio che conta. Una particolarità: Benassi in carriera ha sempre militato in Serie A, senza mai giocare nelle categorie inferiori. Ha indossato le maglie di squadre come Livorno, Torino, Fiorentina, Verona, Empoli e la già citata Cremonese. Inoltre ha sfiorato per ben tre volte il debutto in Nazionale maggiore, ma suo malgrado non è mai riuscito ad entrare in campo con la maglia azzurra.