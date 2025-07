A luglio tantissime persone riceveranno un atteso bonus: ecco chi lo avrà direttamente sul conto.

Sono tempi difficili per tante persone che versano in condizioni di difficoltà economica. Così, gli aiuti economici sono sempre ben accetti e per fortuna arriveranno diversi soldi per alcuni soggetti.

Luglio infatti è il mese in cui verrà accreditato direttamente sul proprio conto un attesissimo bonus. Ecco chi lo riceverà.

Chi riceverà il bonus a luglio

A luglio diversi soggetti riceveranno un attesissimo bonus. Ovviamente non spetta a tutti ma solo a determinate persone. Si tratta di un bonus da più di 80 euro, disponibile per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Questi hanno già ricevuto il cedolino NoiPa ma a questo si aggiungerà un bonus da più di 80 euro, derivato dal taglio del cuneo fiscale previsto nella legge di bilancio 2025, che aumenta lo stipendio dei dipendenti con redditi tra i 15.000 e i 32.000 euro. Per questi dipendenti è previsto, infatti, un bonus di 83,33 euro netti in più in busta paga.

I pagamenti inizieranno il 23 luglio, solo per lo stipendio ordinario. Gli arretrati, i rimborsi o altri compensi arriveranno in altre date. In particolare potrebbero vedere slittare lo stipendio:

i dipendenti pubblici con contratti a tempo determinato

i docenti che hanno coperto supplenze brevi

Comunque si può controllare lo stato del pagamento del proprio stipendio con NoiPa. È sufficiente accedere alla propria area riservata tramite Spid, Cie o Cns. Una volta fatto l’accesso nella all’interno del profilo, per trovare il cedolino bisognerà aprire la sezione “documenti personali” e cliccare su “cedolino”. Sarà possibile anche scaricare il documento in formato PDF.

A partire dal 1° luglio è aumentata anche l’indennità di vacanza contrattuale, vale a dire un compenso che spetta a quelle categorie di lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che stanno lavorando con un contratto collettivo nazionale scaduto. A loro lo Stato fornisce un risarcimento temporaneo. Dall’inizio del mese di luglio questa cifra è stata aumentata, in particolare per il personale scolastico, con:

19 euro in più per i docenti a tempo pieno

13 euro in più per il personale Ata e i collaboratori scolastici

Insomma, i dipendenti della Pubblica Amministrazione, oltre allo stipendio, da luglio otterranno anche un bonus da più di 80 euro (83,33 euro netti) direttamente in busta paga. Possono controllare lo stato del pagamento del proprio stipendio con NoiPa, accedendo alla propria area riservata tramite Spid, Cie o Cns