Con questi rimedi naturali ho alleviato immediatamente tutto i fasti causati dall’eritema solare: i benefici sono stati incredibili.

Esporsi al sole con moderazione e con prudenza è importante per diversi fattori. In primis per evitare scottature, che possono anche lasciare dei segni e creare dei danni anche piuttosto seri, soprattutto nel lungo termine, e in secondo luogo anche per impedire il fastidiosissimo ‘eritema solare’, con tutte le conseguenze del caso.

L’eritema solare è una scottatura della pelle causata da un’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti (UV) del sole, in particolare ai raggi UVB. Si manifesta con arrossamento, dolore, calore e, nei casi più gravi, gonfiore o formazione di vescicole (bolle). Un’esposizione al sole senza la dovuta protezione, una pelle chiare e anche l’assunzione di determinati farmaci, possono favorire la comparsa dell’eritema.

I 7 rimedi naturali per lenire tutti i fastidi più comuni dell’eritema solare: l’effetto sarà immediato

I sintomi più comuni dell’eritema solare sono, il classico arrossamento della pelle che compare entro poche ore dall’ultima esposizione, sensazione di calore o bruciore, dolore al tatto, secchezza o desquamazione dopo alcuni giorni, infine nei casi più gravi, possono comparire vescicole, nausea, febbre, brividi. Si tratta quindi di una sintomatologia abbastanza fastidiosa e per tale motivo necessita di rimedi che riescano a dare sollievo immediato.

Per poter gestire la situazione e calmare i fastidi, piuttosto che usare qualche medicinale si potrà anche optare per degli efficaci rimedi naturali in grado di dare sollievo immediato e di lenire i fastidi. Ecco quindi alcuni dei più efficaci da provare sin da subito:

Aloe vera: applicare il gel puro direttamente sulla pelle arrossata. Avrà un immediato effetto rinfrescante, idratante e cicatrizzante. Ottimo per ridurre il dolore e il rossore; Impacchi con la camomilla: preparare un infuso di camomilla, lasciarlo raffreddare e applicarlo con una garza sulla zona colpita. L’effetto sarà lenitivo e antinfiammatorio, ottimo per calmare la pelle irritata; Amido di riso o bicarbonato: aggiungere qualche cucchiaio all’acqua del bagno (tiepido, mai caldo). Un rimedio ottimo per rinfrescare e che, aiuta a ridurre prurito e infiammazione; Yogurt bianco naturale: spalmare uno strato sottile sulla pelle, lasciare agire per 15-20 minuti, poi risciacquare con acqua fresca. Perfetto per idratare, riequilibrare il pH e donare sollievo immediato; Olio di cocco: applica un po’ di olio di cocco per idratare la pelle solo nel momento in cui inizierà a spellare; Fette di cetriolo: applicare le fette fresche sulla zona arrossata e avranno subito un effetto rinfrescante e antinfiammatorie, aiutano a ridurre bruciore e gonfiore; Fette di patate: da usare come quelle di cetriolo per ottenere lo stesso effetto.

Con questi semplici ma efficaci rimedi naturali, i fastidi provocati dall’eritema solare svaniranno in un attimo e ci si sentirà subito meglio.