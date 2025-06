Valentino Rossi, la batosta è terrificante: tutta colpa di Marquez

Ancora una volta si torna a parlare del dualismo tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Un duello in pista che si fa fatica a dimenticare.

Il mondo del motociclismo ad alti livelli ha vissuto l’epopea di un grandissimo personaggio, dominante in tutte le classi di categoria. Parliamo ovviamente di Valentino Rossi, un orgoglio italiano, fuoriclasse delle due ruote e ben 9 volte campione del mondo durante la sua carriera.

L’attività motociclistica di Rossi si è conclusa nel 2021, ma i ricordi sulle grandi impresse in pista del campione di Pesaro sono sempre indelebili. Tanti i protagonisti dell’attuale campionato di MotoGP fanno riferimento a Valentino, come idolo o modello da seguire, anche per un carattere sbarazzino, sopra le righe ma altamente positivo.

L’unico neo forse della lunga carriera di Rossi resta il dualismo con Marc Marquez, pilota tuttora in attività che però ha creato una rivalità non certo positivo con l’italiano. Impossibile dimenticare gli screzi nel finale del motomondiale 2015, quando le strategie furbesche dello spagnolo costrinsero il ‘Dottore’ a rinunciare al suo decimo titolo mondiale, favorendo invece il rivale Jorge Lorenzo.

Iannone rincara la dose sulla rivalità Rossi-Marquez: “Ecco chi era il più veloce”

A dieci anni dagli episodi del Gran Premio di Sepang, che resteranno nella storia come una delle maggiori controversie della MotoGP moderna, si continua ad accomunare il destino di Valentino Rossi con quello di Marc Marquez.

Un accenno a quella rivalità è arrivato nei giorni scorsi per bocca di Andrea Iannone, attuale pilota di SBK con la Ducati e personaggio piuttosto noto anche dal punto di vista mondano. Intervenuto al podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, è stato chiamato a giudicare i piloti più veloci di sempre, nel consueto gioco della ‘torre’.

Nei vari duelli tra motociclisti proposti dal conduttore, Iannone non ha avuto remore o tentennamenti nell’indicare una preferenza per lo spagnolo: “Chi vincerebbe tra Rossi e Marquez? Dico Marquez. Tra Iannone e lui dico Iannone!” – ha ammesso con una certa dose di ironia il pilota abruzzese.

Dunque Iannone ha fatto intendere come Marquez sia stato ed è attualmente un centauro maggiormente veloce e talentuoso di Vale Rossi. Un parere discutibile ma soggettivo, che forse non farà troppo piacere al campione di Pesaro, vista la rivalità storica con il fuoriclasse di Cervera, attualmente in forza alla Ducati Lenovo.

Iannone ha voluto parlare anche della parte gossip della sua vita, raccontando della sua storia con la popstar Elodie: “Ci siamo conosciuti in Puglia tramite amici e da lì in poi non ci siamo mai lasciati. Come se fossimo fidanzati da 10 anni. La convivenza? Elo è molto entusiasta ed è molto volenterosa. Lei è sognatrice, si impegna tanto, lavora tanto, studia. Quindi anche per me spesso è uno stimolo perché è veramente proprio tosta sotto questo aspetto. Il futuro con lei me lo immagino in campagna col trattore”.