È arrivato un fulmine a ciel sereno per i fan di Un Posto al Sole. La Rai ha deciso di fermare la soap.

Un Posto al Sole è una delle soap Rai più amate di sempre, insieme a Il Paradiso delle Signore. Ogni sera tanti telespettatori si sintonizzano su Rai Tre per seguire le storie che si intrecciano intorno a Palazzo Palladini. Questa fiction, solare e realistica, in effetti piace molto perché descrive uno spaccato della società moderna e quindi è semplice rivedersi nei suoi personaggi.

Tuttavia i fan della fiction sono amareggiati per l’ultima decisione presa dalla Rai: Un Posto al Sole, infatti, si ferma. Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Ecco dunque quando non andrà in onda la soap.

Quando si ferma Un Posto al Sole

Tantissime persone hanno un appuntamento consueto ogni sera dalle 20.50: guardano Un Posto al Sole su Rai Tre e ormai i personaggi di questa soap sono diventati per loro dei membri della famiglia. Infatti questa fiction va avanti da quasi 30 anni e molti protagonisti vi recitano dal primo giorno.

È facile dunque avere un grande affetto nei loro confronti così come è difficile rinunciare a vederli. Ma è quello che succederà presto perché la Rai ha preso una decisione: Un Posto al Sole si ferma. A partire dall’11 agosto, infatti, è prevista la pausa estiva prima della messa in onda degli episodi della nuova stagione che riprenderà a fine agosto. Dunque c’è ancora il mese di luglio per seguire le vicende di Renato, Giulia, Raffaele, Ornella, Viola e degli altri personaggi di questa fiction così amata.

Poi, dall’11 agosto, invece, ci sarà uno stop di 2 settimane: di fatto Un Posto al Sole si ferma temporaneamente per l’estate. Ma niente paura perché in queste due settimane andranno in onda gli episodi “best of” della serie, sempre alle 20.50, fino a venerdì 22 agosto. Questa sarà una buona occasione per rivedere alcuni degli episodi più belli della soap, prima della nuova serie.

Infatti, a partire da lunedì 25 agosto, Un Posto al Sole riprenderà con il primo episodio della nuova stagione. Insomma, i fan saranno amareggiati per lo stop di due settimane di Un Posto al Sole ma sarà bello rivedere alcune repliche di questa soap tanto amata, in attesa dei nuovi episodi che riprenderanno a fine agosto.