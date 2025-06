Nonostante il grande caldo degli ultimi tempi, il meteo mette i brividi: in questo giorno sarà meglio rimanere in casa per temporali improvvisi. Ecco quando sono previsti.

Quest’estate il grande caldo è arrivato in anticipo: già dagli inizi di giugno, infatti, le temperature sono state roventi e così è ormai da diverse settimane che in tanti si godono il sole e il mare, nonostante la stagione estiva sia in effetti cominciata solo da qualche giorno. Eppure questo idillio perfetto è destinato a finire.

Effettivamente quando fa gran caldo è più frequente che possano verificarsi eventi estremi ed improvvisi. E così in questo giorno sarà meglio rimanere in casa (se non è strettamente necessario uscire): infatti sono previsti dei temporali improvvisi. Si può dire dunque che il meteo mette i brividi e che il gran caldo verrà messo momentaneamente in pausa. Ecco quando.

Quando sono previsti temporali improvvisi secondo il meteo

Il meteo delle ultime settimane è stato favorevole quasi in tutta Italia, tranne locali sparse piogge e temporali. Si può dire dunque che l’estate è cominciata ben prima del solstizio di estate del 21 giugno. Già dagli inizi del mese, infatti, le temperature si sono presentate subito roventi e pare che anche il resto della stagione sarà così.

Se non fosse che il meteo delle prossime giornate mette i brividi: in particolare in questo giorno sarà meglio non uscire di casa se non è necessario perché potrebbero arrivare dei temporali improvvisi. Infatti, nonostante il tempo soleggiato e il caldo intenso, arriveranno temporali e pioggia sparsa nelle prossime ore.

Infatti, anche se l’anticiclone africano è arrivato prepotentemente in Italia, non mancherà l’instabilità, di origine atlantica, che si infiltrerà su parte del Nord-Italia. In particolare piogge e temporali interesseranno l’Arco Alpino, spingendo refoli di aria più fresca e instabile sul Nord Italia. Nella giornata di giovedì il meteo mette i brividi perché sono appunto previsti numerosi ed improvvisi temporali sulle zone alpine della nostra Penisola.

Poi le nubi di temporali giungeranno sulle pianure della Lombardia ma non nel resto del nord, che sarà dunque risparmiato da questo maltempo. Per fortuna poi nell’ultima parte della settimana, quella in cui gran parte degli italiani si dedicano allo svago, ad andare al mare, in montagna o al lago, sarà caratterizzato nuovamente da tempo soleggiato e caldo intenso.