Batosta per la Juventus dopo la sconfitta nel Mondiale per Club contro il Manchester City: ora a rischiare è il mister Igor Tudor.

La Juventus continuerà il proprio cammino al Mondiale per Club, visto che si è qualificata per gli ottavi di finale, centrando dunque l’obiettivo minimo. Martedì 1 luglio sfiderà niente meno che il Real Madrid, per cercare il colpaccio e l’approdo ai quarti della competizione internazionale.

Ma resta l’amaro in bocca per la prova deludente e disastrosa (soprattutto in difesa) contro il Manchester City di ieri sera. Nel match giocato ad Orlando, valevole per il primo posto nel girone, la Juve è crollata sotto i colpi di Haaland e compagni, subendo un 5-2 che sicuramente non ha fatto piacere ai tifosi.

E pensare che nei primi minuti la Juventus aveva risposto colpo su colpo agli inglesi: pari di Koopmeiners immediato dopo il gol del vantaggio di Doku. Poi un’autorete sventurata di Kalulu ha riportato avanti la squadra di Guardiola. Una volta entrato in campo Haaland non c’è stata più partita: nella ripresa lo stesso norvegese, Foden e Savinho hanno messo in atto la goleada. Inutile e buona solo per il tabellino la rete finale di Vlahovic.

Tifosi bianconeri furiosi dopo il 2-5 contro il City: sui social spunta l’hashtag #TudorOut

Non si sono fatti attendere i commenti negativi e le critiche aspre da parte dei tifosi juventini sui social. La prova deludente, soprattutto in fase difensiva, ha riaperto vecchie ferite, nascoste parzialmente dai due successi contro avversari molto più comodi come Al-Ain e Wydad.

Con un po’ di sorpresa, da stanotte sta circolando persino l’hashtag #TudorOut, con il tecnico croato messo subito in discussione. Nonostante gli sia stato rinnovato il contratto fino al 2027 da pochi giorni, Tudor è già motivo di dubbi e perplessità da parte del pubblico bianconero.

Addirittura c’è chi ha dato all’ex difensore del ‘clown‘, addossandogli le colpe di una squadra non all’altezza della competizione che sta disputando.

Get this clown out of the club !!!@juventusfc #tudorout pic.twitter.com/aDshIlDgN4 — I N S I G H T (@aawttar) June 26, 2025

Altri già sperano che dopo il Mondiale per Club la Juventus torni sui propri passi e sostituisca l’inesperto Tudor con un allenatore di maggior rilievo, facendo i nomi di Roberto Mancini e Luciano Spalletti, entrambi ex c.t. della Nazionale italiana.

Sarà un altra figuraccia anticalcio e subendo vari gol anche con l’inutile difesa a 3/5, come ha voluto #ChielliniOut “director of football strategy” scegliendo #TudorOut, l’unica salvezza è cambiarlo dopo il mondiale con un allenatore migliore sono liberi Mancini o Spalletti! pic.twitter.com/bAgfGfMETr — Ci vuole un allenatore di calcio ⚽ (@BiancoNeroJ1897) June 27, 2025

Infine c’è chi addirittura rimpiange Thiago Motta, l’allenatore tanto criticato che è stato esonerato la primavera scorsa, per lasciare il posto a Tudor.

Incompetenti chiedete scusa a Thiago motta che si vinceva 2-0 col City con gli stessi giocatori, perchè si giocava meglio dal basso e col modulo 4231 era meglio, è cambiato solo l’allenatore con #TudorOut che fa giocare peggio a lanci lunghi e la difesa a 3/5 è inutile ben 5 pere pic.twitter.com/76pNSPRxTH — Ci vuole un allenatore di calcio ⚽ (@BiancoNeroJ1897) June 26, 2025

Insomma, il bruciante k.o. di ieri ad Orlando fa capire a Igor Tudor quanto il suo compito possa essere difficile ed ingrato. La parola come sempre passa al campo: la sua Juve dovrà dimenticare in fretta la figuraccia con il City e focalizzarsi sul big match degli ottavi.